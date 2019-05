"Goyo" Revenga "Al actual gobierno lo veo cansado y sin rumbo, instalado en la autocomplacencia"

-¿Cómo valora el modelo urbano de Pontevedra?

-Creo que a veces el gobierno local se ha puesto medallas por hacer algo que han hecho todas las ciudades de Europa. En el pasado vivimos una etapa de desarrollismo en la que el coche se hizo dueño de la ciudad y la reacción a eso en todo el primer mundo y en Europa ha sido darle la prioridad la peatón. La ciudad está muy bonita y cómoda, pero, ¿se ha hecho todo bien? Yo creo que se hizo a golpe de impulso, no con estudios serios. Lo que está claro es que los flujos de tráfico no se han hecho bien. Eso ha llevado a que hemos sacado flujos de tráfico de unas zonas para saturar otras, como Eduardo Pondal, Juan Carlos I o la calle Estrada. El centro está precioso, pero los vecinos de la periferia no dicen lo mismo y todos pagamos impuestos y merecemos que se nos tengan en cuenta.

-Ya sé que no es tan simple pero, ¿"lombos" sí o no?

- "Lombos" no. Está claro que la persona que le dio el nombre de "Lombovedra" nunca pudo expresar mejor lago en una sola palabra. Hay sistemas de calmado de tráfico tremendamente efectivos y no agresivos ni con las personas ni con los vehículos para hacer una ciudad que sea respetuosa con la velocidad y que no haga que nuestra espalda lo acabe pagando dentro de 20 o 30 años. Y para el personal sanitario, dado que no se pueden llenar los corredores sanitarios con "lombos" que no solo alteran la velocida de los vehículos sanitarios sino que pueden tener consecuencias vitales importantes.

-¿Esto quiere decir que no habría más badenes?

- Habrá sitios en los que puede que haya que poner un "lombo", pero habrá otros en los que habrá que poner otro sistema de calmado como pequeñas curvas de reducción de velocidad o directamente sistemas de control de la velocidad.

Gregorio "Goyo" Revenga se presenta por vez primera como candidato a la Alcaldía de Pontevedra y lo hace con Ciudadanos, un partido del que es coordinador provincial y local y con el que ya viene trabajando en el seno del grupo municipal en apoyo de la concejala actual, María Rey. La formación naranja espera seguir creciendo en Pontevedra tras entrar en la Corporación con un edil en las elecciones de 2015.

-¿Cuál fue la razón que le llevó a presentarse como candidato a la Alcaldía?

-Fue una decisión de partido y cuando estás en un partido hay que acatar las decisiones orgánicas. Yo, más que nada, me impliqué en política por una razón de no conformarme con lo que estaba pasando y lo demás ha venido todo un poco rodado. He estado siempre al lado de María Rey, en un segundo plano, y el partido decidió y cuando tienes una estructura jerárquica, lógicamente, puedes no compartirlo pero tienes que respetar y acatar las decisiones.

-Al principio, hubo un pequeño lío sobre si era usted o María Rey el cabeza de lista, ¿cómo explica aquella situación?

-Pues que la afrontamos sobre todo con seriedad. Ella no ha dado un paso atrás, es la segunda en la lista, está a mi lado y va a estar a mi lado en el Concello como yo estuve a su lado en este mandato, aunque no estuviera como concejal en la Corporación. Era un colaborador como otros muchos que hay en el grupo municipal y que hacemos ese trabajo del día a día que una persona sola no puede hacer.

-¿Cómo valora el trabajo desarrollado por el grupo municipal de Cs a lo largo de estos cuatro años de mandato?.

-Yo creo que ha sido un trabajo positivo. Fueron también cuatro años de aprendizaje dado que ninguno de nosotros éramos políticos profesionales antes de esto, sino profesionales que hemos dado el paso a la política y que mantenemos nuestras ocupaciones. Somos gente trabajadora, autónomos, estudiantes, gente normal que ha dado ese paso y que también requiere de un aprendizaje. María Rey ha tenido ese periodo y creo que la labor ha sido buena y la ciudadanía así lo va a reconocer. Se han hecho propuestas serias y no hemos hechos alardes de nada. Hemos puesto trabajo, esfuerzo y humildad.

-Cuál es la expectativa de Ciudadanos en estas elecciones municipales?

-La tenemos clara: nosotros vamos a por todas. Yo siempre digo que nosotros vamos a ganar y no me importa aunque sea en el último minuto y con gol de cabeza.

-Aspiran a gobernar...

-Sí, sí, nos presentamos para gobernar y creo que tenemos un proyecto de gobierno.

-¿Cómo ve al actual gobierno local?

-Lo veo muy agotado. Hay que reconocer que 20 años son muchos años y por mucho que quieras todo cansa en esta vida. Lo veo agotado y, el principal problema, es que lo veo sin rumbo. Se han instalado en la autocomplacencia, en el "somos los mejores en todo", no escuchan, no ven, son los "number one". Eso yo lo definí muy claramente: creo que están en el síndrome de Michelena 30.

-En el caso de que el día 27 las matemáticas dictaminasen que para gobernar hay que llegar a acuerdos entre las distintas formaciones políticas, ¿qué preferencias tiene Ciudadanos?

-En principio nosotros salimos a ganar el partido. El día 27 ya se empezará a discutir o a hablar, o a entablar conversaciones, pero hasta ahora no me he planteado esa opción de ninguna manera.

-¿Cuáles son los puntos débiles de la ciudad y que Cs apuesta por mejorar?

-Hay tres cuestiones clave. Queremos una Pontevedra más solidaria, no puede salir todos los años en rojo en el informe Dyntra, eso es prioritario. Queremos una Pontevedra más abierta a todos los ciudadanos, más abierta a la gente del rural. Es cierto que el centro está precioso y es muy cómodo, pero también hay un grave problema dado que hay mucha gente de la ciudad a la que le están cargando encima todo ese tráfico en sus zonas y también a la gente del rural hay que darle facilidades para entrar en Pontevedra. En el centro de la ciudad somos 58.000 habitantes, de los 84.000 que tiene el municipio, por lo que no podemos dejar a un 30% de la población abandonada. Otra cosa fundamental es que debe ser una ciudad de oportunidades para emprender, para estudiar, para tener un proyecto vital y crear una familia.

-Hablando de empleo, ¿cuál es la postura de Ciudadanos sobre Ence?

-Ence es una cuestión que en estos momentos está judicializada. Estamos esperando lo que diga la Audiencia Nacional y ante esa decisión hay que ser muy respetuosos. Lo que sí tenemos claro es que nosotros defendemos el trabajo y los trabajadores. Defendemos una empresa que da 400 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos en Galicia. Eso es primordial. Pontevedra tiene un mix de PIB donde la industria es solo un 10% y no podemos permitirnos perder una industria de este calibre. Dicho esto, lo que está claro es que a Ence tenemos que exigirle como sociedad que cumpla varias cuestiones. La primera un plan de inversión para que la contaminación sea nula. Creo que ya lo está haciendo, pero hay que exigirle que llegue al máximo nivel. Tenemos que exigirle que mantenga e incremente los puestos de trabajo, la integración paisajística de la fábrica y que siga con el Plan Social para que devuelva parte de sus beneficios a la sociedad en donde está radicada.

-¿Cómo valora el papel del resto de la oposición en el mandato que ahora termina?

-Hay que tener clara una cosa. Cuando se habla de gobierno del señor Fernández Lores de lo que no se acuerda la ciudadanía es que durante 16 años tuvimos un bipartito BNG-PSOE. Era un matrimonio que en estos últimos cuatro años debido al resultado electoral se convirtió en una unión de hecho. Está claro que el apoyo del PSOE al BNG ha sido fundamental para mantenerse estos años. Por otra parte, hubo una oposición por parte del PP que pudo ser más o menos acertada y una oposición clara por parte de Ciudadanos con propuestas muy concretas y unas líneas rojas que no íbamos a pasar en ningún momento. Luego está una "no oposición" del PSOE, que era decir que no pero con complacencia, y después una oposición de Marea en donde creo que se dejaron engañar por la habilidad de quienes llevan muchos años gobernando.