A cultura galega celebra o maxisterio de Antonio Fraguas na carballeira na que xogou de neno

A carballeira de Famelga, na que xogou de neno Antonio Fraguas, convertiuse na mañá deste venres 17 no epicentro de Galicia para conmemorar o Día das Letras. Nun día de primavera galega, con chuvia e raios de sol, a cultura reuniuse en Cerdedo-Cotobade para festexar o maxisterio deste historiador, etnógrafo, antropólogo e xeógrafo galeguista que destacou polo estudo da cultura labrega.

O presidente da Xunta, Alberto Nuñez Feijoo, acompañou ao presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, que presidiu o pleno extraordinario do Día das Letras galegas adicado a Fraguas.

Cos académicos, unha nutrida representación das institucións galegas, dende o presidente do Parlamento aos conselleiros de Cultura, Educación, o presidente en funcións do Tribunal Superior de Xustiza, ou a Valedora do Pobo, nun acto que principiou coa descuberta dunha placa na pequena escola de Famelga na que estudiou Antonio Fraguas.

Descubriu a placa a sobriña-neta de Fraguas, Carolina Martínez, unha dos familiares que asistiu á cerimonia, na que distintos académicos gabaron a importancia dos meses que abren aos menos ao mundo. "Un mestre nas aldeas é un milagre para o futuro", lembrou o presidente da RAG.

Finalizado o acto académico, que non pudo celebrarse no exterior e trasladouse a unha carpa, unha segunda carpa en Cotobade acolleu o acto institucional da Xunta, encabezado polo presidente do Executivo galego e ao que tamén se sumou a presidenta do Congreso, Ana Pastor.

O presidente da Xunta defendeu neste encontró coa veciñanza e de novo institucións e a cultura do país que os galegos habitamos o idioma. "Nel temos un fogar común", suliñou, "no que seguen habitando, grazas ás palabras, os nosos devanceiros e habitarán as galegas e os galegos do mañá".