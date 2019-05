José Manuel Torres Corredoira: "Nuestro programa no es la Pontevedra española, que también, sino la del empleo"

Para José Manuel Torres un buen resultado del 26-M sería "que después de 20 años tuviésemos un gobierno nuevo. El que tenemos ahora nos dice después de 20 años que lo mejor está por venir. Eso para mi ya dice mucho, si después de 20 años me dices que lo mejor está por venir es que no tienes mucha capacidad o mucha ilusión, o que los últimos años no has hecho lo que tenías que hacer. Un resultado bueno sería poder conformar un gobierno con otra gente, en primer lugar con nosotros pero sabemos que es difícil, y no tener un gobierno nacionalista, que va al Parlamento gallego a romper una foto de Su Majestad, un gobierno donde se defiende el independentismo catalán, ese gobierno a mi no me gusta".

- ¿Cómo se decidió por la aventura política?

-Me afilié hace cosa de un año y cuando me afilio no tengo intención de participar activamente en la política, pero después, a medida que vas conociendo a gente del partido una cosa lleva a la otra y un poco te invitan a participar. Quizás también porque dentro de los afiliados yo tengo más conocimiento de la ciudad, por mi trabajo quizás tengo más conocimiento de cómo funciona la administración local. Y, bueno, al final te piden involucrarte y entiendo que uno también tiene esa cierta responsabilidad de participar porque quieres lo mejor para el partido. Y, bueno, sobre todo los últimos acontecimientos en Cataluña, eso para mi fue ya?

- Afirma que fueron los movimientos independentistas los que motivaron su afiliación

-Quizás fue eso lo que me invitó a afiliarme, sobre todo, ver cómo iba evolucionando todo el mensaje político de los independentismos y demás, y el mensaje de Vox fue el que más me llamó la atención. Y más que nada me afilié para apoyar esa causa, porque entendía que era un partido sin recursos, un partido sin muchos medios y que estaba participando muy activamente en esa defensa, y era una forma de contribuir. Pero una cosa lleva a la otra y al final te ves aquí (sonríe) que no me imaginaba, estar en esta situación pero, bueno, al final tienes hijos y lo haces un poco pensando en ellos. La España que tu quieres para ellos tal como veo estas cosas no me gusta mucho.

- Le he oído que echa de menos una Pontevedra más española

-Si, echo de menos una Pontevedra más española porque veo detalles pequeños pero que son significativos. Por ejemplo, el escudo en Pontevedra he visto como desaparecía de la papelería oficial, no está en ningún escrito, en ningún decreto, en nada, hasta ni el propio Ayuntamiento si no es algo que viene de muy atrás, buscando un símbolo en una piedra. Se está sustituyendo por un logotipo, toda la papelería, esa lenteja que llaman pues ya tiene una intencionalidad. En Pontevedra hasta las señales de tráfico ya son en gallego, mucha gente que viene de afuera, amistades que vienen, les llama la atención, hasta se pierde el bilingüismo en la administración, todo lo que se hace en ella te contestan en gallego. No digo que no se tenga que escribir en gallego pero también quiero que se haga en castellano.

- También se refiere a las celebraciones

-No recuerdo en la ciudad celebración de efemérides significativas de España, y aquí hay muchas cosas que celebrar porque Pontevedra es una ciudad con mucha historia, también vinculada a España y no se celebra nada. Lo decía el otro día en el mitin en la Casa da Luz, no hay ninguna celebración que conmemore a los Héroes de Puentesampayo, esa hazaña. Hay muchas cosas, desde que se han perdido las festividades nacionales como la de Santiago, esto ya parece que cada uno elige los festivos como quiere. Tenemos en Pontevedra muchísima gente vinculada a las Fuerzas Armadas que se están dejando la piel por nosotros, porque al final es un compromiso con España, ahora vienen de Mali, del Líbano, de muchos sitios y aquí el Ayuntamiento ni un recibimiento, ni un homenaje ni nada. Creo que molesta, al gobierno local le molesta todo lo que tiene relación con lo español, hasta creo que cuando hay un operativo molesta la presencia de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, y creo que debemos de e star muy orgullosos porque al final no dejamos de ser quién somos.

- ¿Esa sería la principal línea de su trabajo?

-No, no es lo principal, en la política local no vamos a decir que lo que venimos a hacer en el Ayuntamiento es a recuperar esas cosas, eso es una cosa más. Lo principal, lo primero para nosotros, es defender la prosperidad en Pontevedra, darle un proyecto de futuro, porque sin trabajo y sin empleo Pontevedra envejece, no podemos vivir de espaldas, ni Pontevedra ni ninguna ciudad. En la economía tiene que haber un sector productivo, si no no se sostiene una ciudad solo con funcionarios, y con banca y con comercio, si no hay un tejido empresarial.

- ¿Qué sugieren para promover la economía?

-Primero defender expresamente a Ence por ejemplo frente al acoso y derribo de la izquierda progre, o de la dictadura progre como le llama en mi partido, porque es lamentable que por una cuestión democrática como es el tema de una prórroga pues, claro. Es muy fácil decir que se cierre Ence sin pensar qué se hace con tanta gente que trabaja en Pontevedra vinculada a la fábrica. Ahí pasamos a engordar la lista de jubilados, prejubilados, parados, con la que está cayendo nosotros lo que no podemos es ampliar eso. Sabe que Galicia genera un déficit de 2.500 millones de euros al año, solamente Galicia, a la caja de las pensiones, si aún encima en lugar de minimizar eso estamos engordándolo pues malamente podemos decir que Pontevedra tiene una prosperidad, un futuro. Los que tenemos hijos queremos que algún día tengan la opción si ellos quieren de vivir en Pontevedra y si tiramos con lo poco que hay?.

- Incide en la importancia de ayudar a los emprendedores

-Para la gente emprendedora, con proyectos de instaurar sus negocios en Pontevedra, planteamos unas ventajas fiscales durante los 2 primeros años de implantación en Pontevedra. O implantación en la comarca, porque cuando hablamos de Pontevedra no queremos decir que termina en Marín, Poio o Barro, la zona de influencia es otra. No puedo ver Pontevedra muy local, pienso en Pontevedra y pienso en su área de influencia.

Plantean gestión coordinada con otros concellos

-Lógicamente otro de los puntos es la gestión coordinada con otros municipios en los servicios públicos, por ejemplo. No entiendo por qué no podemos gestionar la basura con Marín, con Poio o con otros municipios, se ahorraría muchísimo dinero gestionando ciertos servicios de forma conjunta, igual que el servicio municipal de aguas y otros. Un poco es racionalizar el gasto en esas cosas. Así que la principal línea de trabajo es el empleo y otra importante la coordinación en la gestión.

- ¿En el caso del rural?

-Priorizar la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento de aguas. Es increíble que todavía hay gente próxima al centro urbano sin abastecimiento público y sin alcantarillado, es impensable. En el rural la línea principal es la inversión en esos servicios. Y yo creo que al final la gente lo que quiere es eso, no quiere que le pongas un campo de fútbol que cuesta un millón y medio de euros al lado de su casa si no tiene alcantarillado, a lo mejor quiere un campo de fútbol de 300.000 euros, y le llega, pero, claro, es un poco racionalizar el gasto y dar prioridad, máxime en esta época en la que tenemos problemas en el país, de financiación, económicos y de trabajo.

- ¿Y propuestas para el centro de la ciudad?

-Tampoco planteo megaproyectos, eso es absurdo, en el momento en el que estamos hay que mantener y conservar adecuadamente lo que tenemos. No puedo ver como amplían aceras, aumentamos las aceras de Benito Corbal, y dejan baldosas viejas y meten cuatro hileras de baldosas nuevas, son esas chapuzadas. El alumbrado, pienso que tiene mucho potencial y mucho que mejorar, el tema de la señalización horizontal, los pasos de cebra casi no se ven. Barcelos me da mucha pena como está el pavimento, lleva 20 años así, desde que Juan Luis Pedrosa dejó la Alcaldía, hay una serie de cosas que no comparto, como el del PP de una escuela de vela en el río, es un absurdo, o hacer obras en terrenos de Costas. Hay que racionalizar el gasto, la gente no está para que le vendas megaproyectos sino para que se gestione el dinero como si fuese tuyo.

- Temas de su formación que han resultado polémicos son los vinculados a la mujer, el uso de armas o los toros

-Son temas que no tienen que ver. En materia de cultura nosotros proponemos recuperar las tradiciones, entre ellas también la taurina, estamos a favor de que Pontevedra sin con toros? Nuestro programa no es la Pontevedra española, que también, sino la del empleo, ayudar a la familia, es lo fundamental, ayudar al emprendedor, la cooperación con otros concellos, el rural, el transporte público, todo lo que hemos comentado. Lo que me pregunta ahora son temas que no afectan al ámbito municipal, no es el principal argumento de Vox en Pontevedra e incluso en algunos momentos puede contribuir a estigmatizarnos.