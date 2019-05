El desplome de la cubierta deja sin servicio a la mitad del depósito de agua de Boavista

Los vecinos de la calle Illa Canosa en Boavista sufieron ayer un gran susto tras el derrumbe del techo del depósito de la traída municipal. El incidente, ocurrido en torno a las 15 horas no provocó ningún daño personal y en la tarde de ayer no se registraron cortes en el suministro de agua, al continuar operando el servicio con el otro tanque que no resultó dañado.

Según fuentes de la Policía Local, fue un vecino y los propios operarios de Viaqua los que dieron la alerta del desplome del tejado. Al lugar se trasladaron operarios de la empresa encargada de las reparaciones del servicio, así como agentes municipales y el propio alcalde, Luciano Sobral, que confirmaba que no el incidente no había provocado daños personales "en una infraestructura sobre la que a veces los niños juegan o sobre la que se sienta gente", según indicaba el propio regidor.

Según señalaba el propio alcalde, todo apunta a que el desprendimiento del techo se debió a un fallo en el forjado de las viguetas de hormigón que sostenían esa parte de la estructura y que acabó viniéndose abajo afectando a uno de los tanques independientes que alberga el depósito, dejándolo inútil., "Ahora las prioridades son tanto garantizar el suministro de agua a los vecinos, que, en principio lo está, y la seguridad de la zona para evitar una desgracia mayor", indicó Sobral. En este sentido, los agentes municipales procedieron ya en la tarde de ayer a vallar el perímetro.

En cuanto al servicio, desde el Concello confían en que el accidente no provoque cortes en el suministro. De este modo, los vecinos fueron recibiendo agua procedente del tanque no afectado. El propio alcalde contaba que las previsiones es que continúe trabajando de esta forma mientras no se repare la infraestructura, contando que trendrá que ser rellenado a través del bombeo de agua procedente de la parte de abajo de A Caeira.

Desde el Concello ya se pusieron en contacto con una empresa externa para valorar los daños y poner de nuevo en condiciones la infraestructura.

Plataforma de Afectados

Desde la Plataforma de Afectados de San salvador denunciaban en la tarde de ayer el incidente ocurrido en el depósito de Boavista. "Es inadmisible, a las roturas de tuberías se le suma el desplome del depósito", indicaba su portavoz, Montse Vaquero, recordando los cortes en el suministro que se sucedieron en los últimos meses en la parroquia por fugas en las tuberías. En ese sentido, Vaquero recordaba que "la competencia exclusiva del estado de este depósito es del concello, la empresa Viaqua es la encargada de reparaciones, nada más".