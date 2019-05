Paso al "mejor festival del mundo": PortAmérica

"El mejor festival del mundo". La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, el chef Pepe Solla, o el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), se felicitaron ayer (excusándose más o menos por chovinistas) al presentar PortAmérica. Fue la última cita oficial tras hacerse públicos los carteles del festival y en ella se dio a conocer la programación gastronómica, que con la música y la naturaleza es la tercera pata del evento único.

Más de 30 chefs internacionales con Soles Repsol cocinarán en directo para servir a los asistentes pinchos creados especialmente para el festival. Pepe Solla, que coordinará esta experiencia gastronómica, avanzó que se cambiará la ubicación de los showcooking y de las foodtrucks "para dar cabida a cuanta más gente podamos" ya que el pasado año "hubo momentos complicados" para atender a la gran demanda.

Y es que PortAmérica, que en su pasada edición agotó por primera vez todas las entradas con más de 21.000 asistentes, celebrará su nueva entrega del 4 al 6 de julio en Caldas de Reis y se prevé que vuelva a ser todo un revulsivo para el verano de la villa.

La centenaria carballeira de la villa acogerá este festival que se repartirá en 3 escenarios, el llamado ShowRocking (ya que en él tampoco faltarás las actuaciones sorpresa), Mercado de Talentos, Conversas y acampada.

El recinto amplía su aforo en más de 4.000 metros cuadrados para recibir a los miles de aficionados a la música que acudirán a Caldas a fin de disfrutar de los más de 30 grupos y solistas convocados, caso de Andrés Calamaro, Depedro, Elefantes, Amaia, Carlos Sadness o Madness. A este cartel ya conocido se sumarán Cumbia All Stars y We Are Not Djs.

Héctor Rodríguez, diputado de Turismo, Goretti Castro, gerente de contenidos de Estrella Galicia, María Ritter, directora de la Guía Repsol, Joaquín Martínez, director de PortAmérica y Esmerarte Industrias Creativas e impulsor del festival, y Carlos Rodríguez, subdirector del evento, fueron otros de los participantes en la presentación. Ésta tuvo lugar en el Palacete Mendoza y también sirvió de marco para dar a conocer Esa maldita felicidad, el documental del ShowRocking.

Todos los participantes invitaron disfrutar de una experiencia diferente, saboreando los platos de los chefs, tomando nota de las jóvenes promesas (como recomendó María Ritter), maridando música y gastronomía con una buena cerveza (la propuesta de Goretti Castro) o sencillamente disfrutando de la naturaleza y la riqueza patrimonial y termal de la villa, siguiendo la sugerencia del alcalde. Para empezar., dos festivaleros como Carmela Silva y Pepe Solla avanzan que este verano "no nos sacarán de Caldas".