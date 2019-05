O PP presenta o proxecto "Agora, as prazas", pensando nas parroquias de Poio

O PP presenta o proxecto "Agora, as prazas ", pensando en todas as parroquias de Poio.O candidato Ánxel Moldes, destaca que "e un proxeco que realiza inversións en zonas rurais e en zonas esquecidas polo bipartito, en contornas que queremos humanizar a través de inversións reais e executables que se sitúan en todas as parroquias do noso Concello".

Os populares presentan este proxecto destacando que serán os veciños destes lugares aos que escollan que proxectos se levarán a cabo a través dos xa anunciados "orzamentos participativos".

Moldes resalta que actuarán na praza de Amalita en Samieira, na praza da Caneliñas en Raxó, na praza de San Martiño, na de Vilariño, na de Arís, na de Liñares, na de Travesía de Viñas, na de Colón en Portosanto, en Fragamoreira... entendemos que todas as zonas necesitan inversións porque toda a veciñanza paga os mesmos impostos que, por desgraza, non son poucos." Cando esas prazas estean humanizadas queremos que nelas se fan actuacións".