O colexio de Ardán organiza actividades polo Día das Letras

| Todo o alumnado do colexio de Ardán participou das distintas actividades de animación á lectura organizadas con motivo do Día das Letras Galegas. Este ano o autor homenaxeado é Antón Fraguas, polo que explicaron aos rapaces a súa vida e obra e a importancia que tivo na cultura e no idioma galego. Tamén se dramatizaron varios contos e puideron escoitar e ver a cantiga "Casamento da pulga" en pictogramas. Esta actividade foi promovida polo Concello de Marín.