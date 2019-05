"España es una república" y otras respuestas por las que se rechazan las solicitudes de nacionalidad

"España es una república, el Rey y la Reina se llaman Felipe y Leonor y no existe una Constitución". Esta es la respuesta que dio una ciudadana brasileña al juez encargado del Registro Civil en 2016 durante la entrevista en la que se valoraba su solicitud de nacionalidad española. Unas contestaciones que provocaron el rechazo de su solicitud al no "resultar acreditada la existencia de un grado suficiente de integración en la sociedad española", como parece derivarse de estas respuestas.

No es un caso aislado, dado que otras respuestas en sentencias similares señalaban, por ejemplo, que los solicitantes desconocían por ejemplo "el nombre del alcalde de Pontevedra o el del presidente de la comunidad autónoma" para otro solicitante brasileño al que también se rechazó su petición.

Anteriormente, estas preguntas se formulaban por parte del personal del Registro Civil para acreditar el grado de integración del solicitante, pero en los últimos años el proceso se regularizó y ahora se realiza un examen en el que se mantienen algunas de estas preguntas más obvias pero también otras "que incluso podrían ser erradas por algún ciudadano español que se presentase al examen si antes no hace un pequeño repaso". Así lo explica el abogado pontevedrés Carlos Malvar, especializado en extranjería y peticiones de nacionalidad. Con todo, señala que el examen "no es difícil" para alguien mínimamente integrado y de hecho afirma no conocer a nadie que lo haya suspendido desed que en 2015 se reguló esta prueba de obtención de la nacionalidad.

Por ejemplo, el nombre del rey o del alcalde de tu ciudad pueden seguir apareciendo entre estas preguntas, pero también citar las siete Islas Canarias o las dinastías que reinaron en España, entre otros. No saber la razón por la que el 25 de julio es festivo en Galicia fue otro de los motivos que llevaron a rechazar la nacionalidad para la ciudadana brasileña antes citada y que llevó su caso ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, con resultado negativo.

Pero la falta de integración no es la única razón por las que se deniegan las peticiones de nacionalidad española en Pontevedra. Según explica Carlos Malvar, contar con antecedentes penales o incluso policiales es otro de los motivos más frecuentes. Se trata del rechazo por una "conducta incívica". De hecho, es importante cancelar los antecedentes penales antes de iniciar el proceso.

En cuanto a los requisitos, el fundamental es por tiempo de residencia en España, que es de más de diez años salvo para los nacionales de países Iberomericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o países sefardíes, que se reduce a dos años. Además, también tienen condiciones diferentes quienes contraigan matrimonio con un español o española, los nacidos en España de padres foráneos o los descendientes de españoles.

El pasado año, en la provincia de Pontevedra se concedieron un total de 696 nacionalidades españolas. Estas cifras se dispararon respecto al año anterior cuando se registraron apenas 182 al atascarse el proceso por la digitalización de los expedientes. Con todo, en 2015 el número de pasaportes entregados fue de 584 y el año anterior la cifra se había disparado hasta los 800.

En cuanto al origen de los solicitantes, la mayoría de los que obtuvieron la nacionalidad eran ciudadanos marroquíes (109 en total), seguidos por los brasileños (95), a continuación Perú con 72 y Uruguay con 41.

La prevalencia de ciudadanos iberoamericanos entre los solicitantes provoca también que la mayoría (409) obtengan la nacionalidad tras al menos dos años de residencia mientras que 141 hayan tenido que cumplir el requisito de los 10 años en el país.