El PSOE se presenta como la opción que garantiza un giro progresista en la ciudad

"Unha candidatura progresista, xoven, feminista e absolutamente comprometida coa loita pola igualdade". Así presentó el alcaldable del PSdeG-PSOE, Tino Fernández, la candidatura que él encabeza en las próximas municipales en Pontevedra.

Fernández presentó ayer a los integrantes de su candidatura en un acto en el que llamó a los pontevedreses a seguir apostando por los socialistas, que fueron los más votados en las últimas elecciones generales en la ciudad. "Por moito que se empeñen os sectores máis reaccionarios e intolerantes non se lle poden poñer freos á igualdade e á xustiza social", indicó. "A primavera socialista é imparable na nosa cidade", subrayó.

En dicho acto, Fernández lanzó un mensaje a favor de una "Pontevedra para todas e todos, diversa, plural e libre de descursos do odio". Destacó que la lista socialista cuenta, en puestos destacados, con varias mujeres "dedicadas a luchar diariamente contra a violencia de xénero" e activistas en colectivos de carácter social. Para Fernández, con el PSOE en el Gobierno central, el equipo que él lidera "é de lonxe a mellor opción que poden escoller os pontevedreses para defender os intereses da nosa cidade". "O presidente Sánchez xa deixou ben claro que vai escoitar tódalas demandas que dende aquí lle fagamos os socialistas de Pontevedra" y afirma que "moitos dos problemas e das demandas históricas da nosa cidade poderánse resolver co PSOE no goberno municipal". "É importante que toda esa xente que hai 15 días apostou por Pedro Sánchez, aposte tamén polos socialistas de Pontevedra" , dado que "xa amosamos que temos moi boa conexión con Madrid e a cidade precisa de Madrid para resolver cuestións moi importantes". Considera, además, que "ningunha outra opción garantiza que se lle poida dar un xiro progresista a esta cidade".

Fernández insistió en que "o conxunto da sociedade é moi consciente da importancia dun partido capaz de defender os dereitos fundamentais das persoas por riba de todo e que conserva no seu ADN algo que as outras formacións olvidaron hai tempo: empatía e diálogo".

El candidato socialista considera que el equipo de 24 personas que lo acompañará en las elecciones del 26 de mayo es la "única lista que realmente representa a diversidade, a hetereoxeneidade e o sentimento plural dunha sociedade que pide cambios e que non quere ser silenciada nunca máis". Así, resalta que la agrupación municipal socialista contará con la primera mujer trans en presentarse a unas elecciones en Galicia, la activista LGTBI y abogada, Ada Otero.

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero; y la secretaria general de la agrupación local, Maica Larriba, arroparon al candidato a la Alcaldía en este acto.