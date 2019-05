Los médicos de los PAC, obligados a tirar de amistades para completar equipos de guardia

Con una sola médica iba a afrontar ayer domingo el centro de salud de Caldas, punto de atención continuada (PAC), la jornada. Los trabajadores lograron, in extremis, completar el equipo con otra facultativa.

En realidad, fue la propia doctora de guardia la que se vio obligada a tirar de amistades entre sus colegas para no tener que encargarse ella sola de la atención de los cuatro concellos que cubre el PAC: Caldas, Moraña, Portas y Cuntis.

Las trabajadoras denuncian que "esto ya empieza a ser normal" y exigen a la gerencia del área sanitaria que cumpla con la correcta organización de los centros de salud para no poner en riesgo la salud de los usuarios de la sanidad pública.

El centro de salud asume la asistencia de consultas en sus propias instalaciones y las urgencias en domicilios y la vía pública. Los turnos son de 2 médicos y una enfermera, así como las guardias de fin de semana, como la de ayer domingo, de 24 horas. "En realidad, lo ideal sería que estuviesen también dos enfermeras, para que si uno de los médicos tiene que salir no se quede el otro solo sin enfermera", explican las trabajadoras.

Sin embargo, cuando ayer a las 8 y 10 de la mañana solo se presentó una de las facultativas, ya que su colega de guardia había pedido el día libre con antelación, supo que el equipo en cuestión iba a estar compuesto solo por ella y la enfermera. Tras una llamada al directivo de guardia, se le confirma que no se ha encontrado a personal disponible para completarla.

"Ante tal situación y con el fin de evitar posibles incidencias graves en el PAC, así como garantizar una asistencia correcta, el personal de servicio ha tenido que buscar entre sus amigos profesionales médicos un sustituto para esta guardia", explican fuentes del movimiento "PACs en pie de guerra", que llevan meses denunciando el maltrato a la Atención Primaria y las Urgencias extrahospitalarias en el área sanitaria.

"No es posible que los responsables de esta gerencia se tomen tan a la ligera la asistencia sanitaria urgente de la población y los servicios mínimos establecidos para esta huelga de PACs", se lamentan.

Los trabajadores recuerdan que si no se encuentran sustitutos para cubrir las ausencias de otros profesionales es porque no hay la organización adecuada "ni se paga lo que tienen que pagar". "Al final, la gente cuando le llaman dice no".

En este sentido, recuerdan el caso de A Estrada, en el que un paciente falleció en un PAC en el que no había en ese momento asistencia médica.

"Son los propios médicos los que tienen miedo a que algo así ocurra, porque aunque no sea su responsabilidad porque se puedan encontrar fuera cubriendo una urgencia, ¿en qué conciencia queda ese fallecido?", señalan desde "PACs en pie de guerra".

Apoyo a las enfermeras

Por otro lado, las trabajadoras del centro de salud de Caldas enviaron un mensaje de apoyo a las enfermeras que ayer realizaron los exámenes de oposición en Silleda y que llevaron a cabo la reivindicación "OPE Negra" para denunciar la eventualidad que sufren cada día del año, condicionadas por las llamadas desde las listas del Sergas.