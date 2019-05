Cubela anuncia o quinto centro BTT de Galicia na parroquia de Viascón

O presidente municipal de Cerdedo-Cotobade e candidato do PP á Alcaldía, Jorge Cubela, celebrou o seu mitin de apertura de campaña na parroquia de Viascón, na renovada Casa do Pobo, e anunciou a creación do quinto Centro de Bicicletas Todo Terreo (BTT) de toda Galicia no lugar de Atalaia tras froitificar as súas xestións coa Xunta para contar con esta instalación deportiva.

"Imos poñer en marcha un Centro BTT que vai ter gran importancia para o turismo, o deporte e, especialmente, para a socioeconomía do noso municipio, xa que vai atraer a milleiros de persoas durante todo o ano, con máis incidencia nas fins de semana, e iso vai xenerar un importante volume de negocio na hostalaría e en moitos outros negocios de Viascón e os demais puntos do noso concello", desveloulle aos veciños. O percorrido discorrerá por puntos de montaña do val de Almofrei, Carballedo, Caroi, Cerdedo e Quireza.