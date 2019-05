Vuelven las aventuras de "Lorix", el irreductible frente a los "PPromanos"

La candidatura del BNG de Pontevedra, que encabeza el actual alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, vuelve a introducir el humor en la campaña electoral como ya hizo hace cuatro años con la edición de un nuevo ejemplar del exitoso cómic obra del dibujante Kiko Da Silva, en el que se recogen las aventuras del Lorix, el líder de los "irredutibles galegos" que resisten en su ciudad "Pontevedrum" el avance "do imperio PPromano".

Esta nueva edición del magazine "Lorix" llega con los personajes que ya aparecían hace cuatro años (atención, a partir de aquí hay "spoilers"), como su amigo inseparable "Mosquerix" que después de todo un mandato como constructor de "lombos" que protegen a los apacibles viandantes pontevedreses de los "carros ppromanos", ahora tiene en marcha un pionero proyecto de "dolmens de composterix". También la oposición sale reflejada, como el socialista Tino Fernández, quien trata de aprovecharse del viento a favor que sopla tras la victoria del "líder socialistum supremum" Pedro Sánchez. El general Feijoum busca a alguien que intente derrotar a Lorix y los suyos en Pontevedra tras 20 años de asedio infructuoso y eligen finalmente a "Rafa Domingus", un ppromano que se disfraza de galo y entra en Pontevedra en una "rafacarreta" para intentar convencer a los pontevedreses con "tonterías y ocurrencias" para que abandonen a "Lorix".

Como novedad, en esta campaña el BNG editará dos números del cómic, por lo que esta primera aventura deja un final abierto con alguien llegando a Pontevedra tras abrir "una puerta giratoria". Otra de las sorpresas es que este año el cómic no se ciñe al homenaje a las historias de los famosos galos Astérix y Obélix de Uderzo y Goscinny. Da Silva incluyó también un par de historias en las que hace referencia a su "opinión personal" sobre la irrupción de Vox en el espacio político con unos mensajes, los de esta formación, que el dibujante califica de "demenciales". También incorpora una simpática versión del personaje de Ibañez "Rompetechos". En este caso, está protagonizada por su alter ego pontevedrés que es "Revengatechos", el líder de Ciudadanos, que muestra ciertos problemillas de visión.

La idea del BNG, según explicó el propio candidato y alcalde Lores, es incorporar a la campaña electoral toda "la creatividad" que existe en la ciudad así "como un pouco de sentido do humor". Si ya visibilizaron la enorme actividad que existe en el municipio en sectores creativos como la música, con la presentación de la canción "segue cara adiante", ahora quieren también mostrar la potencialidad de Pontevedra en el ámbito del cómic y el humor gráfico con el centro de formación "Garaxe hermético" que existe en la ciudad. Da Silva avanzó que el segundo número, que saldrá a lo largo de la campaña, tendrá más "sorpresas", con nuevos personajes de la oposición. El dibujante destacó la importancia de introducir "canles humorísticas de desafogo" en una cuestión que habitualmente suele ser extremadamente seria como la política. Lores recordó también que otro pontevedrés de adopción como Castelao ya utilizó el dibujo para hablar de política y señaló que "a relación co humor non é nada anormal na nosa forma de traballar e entender as cousas". Ahora, espera que el cómic guste a los pontevedreses y también "que os contrincantes políticos non se ofendan" y entiendan "que é todo en clave de humor".

El BNG repartirá 20.000 ejemplares de cada uno de los dos números en papel y difundirá también a través de internet y las redes sociales el cómic en formato digital, así como su "making off". El cómic estará accesible a través de la web www.adiantepontevedra.gal.