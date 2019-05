Peinador se quedará sin vuelo a Barcelona todos los sábados a partir de noviembre

La ya reducida conectividad aérea entre Vigo y Barcelona tras la marcha de Ryanair empeorará a partir del mes de noviembre. Coincidiendo con el arranque de la temporada aeronáutica de invierno, Peinador quedará sin ningún avión a El Prat todos los sábados hasta finales del mes de marzo de 2020. Vueling, la única aerolínea que cubre ahora la ruta, no introducirá ninguna mejora tras el cese de operaciones de la low cost irlandesa y solo tendrá 8 frecuencias semanales: lunes y viernes, con dos aviones en cada sentido; martes, miércoles, jueves y domingos, con solo uno; y sábados, con ninguno.

Hacía cuatro años que el aeropuerto de Peinador no se quedaba con una oferta tan exigua a la ciudad Condal. La llegada de Ryanair en 2016 contribuyó a multiplicar el número de plazas y cubrió el hueco de los sábados que Vueling dejó vacío por primera vez en la temporada de invierno 2015-2016. De hecho, con la llegada de la competencia de la "bajo coste" irlandesa mejoró sus operaciones (principalmente en primavera y verano) y bajó sus tarifas. Ahora que vuelve a la situación de monopolio, los muchos viajeros de la provincia que trabajan y estudian en la Ciudad Condal ven como la conectividad con Peinador se sitúa de nuevo en mínimos históricos.

Fuentes oficiales de la aerolínea aseguraron a este periódico que, al menos por el momento, no contemplan planes de mejora en Peinador. "No hay previsión de aumentar ni de que haya más rutas", aseguran. En cualquier caso, y sobre una hipotética negociación del Concello con la aerolínea tras la marcha de Ryanair, no cierran las puertas, aunque ni confirman, ni desmienten. "Si vemos que hay alguna oportunidad se analizará. Y si es viable, la haremos", se limitan a contestar.

Apoyos económicos

Donde sí recibe apoyos económicos Vueling es en A Coruña y Santiago. Los dos Concellos mantienen contratos de promoción turística millonarios desde hace años con esta aerolínea. En el caso de Lavacolla, antiguamente fue la Xunta quien los firmó. De esta forma, mientras en Peinador la oferta semanal de plazas en invierno será de tan solo 2.880, en Lavacolla se dispara hasta las 7.200 y en Alvedro, a las 7.560.

Además, mientras en la terminal olívica Vueling tendrá como mucho dos aviones en cada sentido (solo lunes y viernes); en Alvedro ofertará tres todos los días. La misma programación tendrá en Lavacolla a excepción de los sábados, con dos aviones en lugar de tres.

Peinador tendrá además en la próxima campaña de invierno 2.646 plazas semanales menos que en la pasada temporada. Son las que deja de operar Ryanair. De ellas se beneficiará el aeropuerto de Compostela, a donde la low cost decidió trasladar los vuelos de Vigo. Lo hizo, además, después de haber anunciado su retirada de la ruta a Barcelona en invierno desde Santiago. Este trasvase, unido a los asientos que ofrece Vueling, elevará la oferta semanal de asientos entre Lavacolla y El Prat a 9.468. Tres veces más que en Vigo.

Donde también se ha fortalecido Vueling este verano y continuará con mayor oferta que en Vigo es en Oporto. Será la terminal de la Eurorregión con mayor oferta de asientos a Barcelona. Vueling, con entre 2 y 3 vuelos diarios ofrecerá 6.120; Ryanair, con entre 1 y 3, 6.048 y TAP, con dos frecuencias todos los días, 4.032.