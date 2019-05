500 ingresos cada año en cuidados intensivos de Montecelo

La UCI del Hospital Montecelo registra unos 500 ingresos anuales, aproximadamente 2 diarios, una importante carga para una pequeña unidad de solo diez camas y que supera habitualmente el 80% de ocupación.

Lejos de ser ingresados tras un accidente, la mayoría de los pacientes tiene una enfermedad previa que se descompensa gravemente o presenta infecciones que ponen en peligro su vida, problemas neurológicos etc.

En la reunión también hubo cabida para la seguridad del paciente crítico durante su hospitalización, dado que estar ingresado puede suponer un riesgo añadido a la propia enfermedad (de ahí que se estableciesen objetivos para los problemas de Hixiene de mans, Neumonía Zero, etc), alimentación, ventilación mecánica y monitorización etc.