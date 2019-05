La Subdelegación de Defensa en Pontevedra se vistió de gala para celebrar el acto institucional para conmemorar la creación de estas instituciones de carácter provincial que tiene como cometido realizar las labores administrativas y de gestión de las Fuerzas Armadas ajenas a las operaciones militares, la gestión patrimonial del Ministerio así como el reclutamiento e incorporación de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas.

Además, la Subdelegación también tiene entre sus cometidos, y su principal tarea, la difusión de la cultura de Defensa entre la sociedad civil y, sin ir más lejos, por ejemplo, el pasado año llegaron a más de 2.200 alumnos a través de conferencias en centros educativos de la provincia. Dentro de este objetivo se organiza cada año, por ejemplo, el concurso "carta a un militar español", que este año, con motivo del 30 aniversario de la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas, se tituló "carta a una militar española" y tenía como temática precisamente la igualdad de género. La ganadora del certamen a nivel provincial fue Laura Portela Couñago, del IES Pedro Floriani de Redondela, con su carta "Princesas armadas". La carta es la siguiente:

"Princesas armadas"

"A una de nuestras protectoras:

Nadie dijo que fuese fácil, nadie dijo que no fuese a doler. Es verdad, ha sido y seguirá siendo difícil, ha dolido y seguirá doliendo; pero con cada paso hacemos un mundo mejor. Hace 30 años, veintiséis mujeres dieron uno de esos pasos de gigante que suele recordar la historia. Se alistaron en unas Fuerza Armadas que, durante siglos, habían sido territorio exclusivamente masculino. Nos mostraron que podemos defender un país igual de bien que un hombre, que proteger a las personas no depende del sexo, sino de la voluntad y las agallas. Y, ahora, miles de mujeres como tú seguís su camino, demostrándonos cada día que las mujeres son valientes y pueden con todo.

Las damiselas en apuros y los príncipes azules son ya cosas del pasado, y lo que necesitamos hoy en día, en nuestra sociedad, son heroínas. Tú eres una de esas mujeres anónimas que dan su vida por defender la nuestra, para que nosotros podamos pasar las vacaciones en la playa y vivir tranquilos. Y no pides nada a cambio. Para mí, tú eres una verdadera heroína, y no las de dibujos animados. Tú mereces un respeto que muchas veces no se te concede. Porque, si tú no te hubieses presentado voluntaria, nuestra sociedad seguiría igual. No son solo las grandes reivindicaciones las que mejoras nuestra situación, también las pequeñas acciones.

Entiendo lo complicado que ha sido abriros camino en una institución "de hombres", superar estereotipos y prejuicios sin contar con el apoyo de toda la ciudadanía española. Soportando más presión que tus compañeros porque, si te equivocas, es como si nos equivocásemos todas mientras que, si se equivoca un hombre, no pasa nada. Y a pesar de todo, lo habéis conseguido. Eres un ejemplo a seguir.

Sin embargo, todavía hay personas que creen en sexos débiles y fuertes, en que las mujeres son frágiles y sólo sirven para barrer y que sólo los hombres son fuertes y pueden ir a la guerra. Tú les muestras cada día que están equivocadas, que la igualdad es necesaria y beneficiosa. Necesaria, porque no dar representación a las mujeres, sería obviar a la mitad del mundo. Beneficiosa, porque la diversidad nos hace mejores y es más fácil resolver problemas.

La cuestión de la fuerza es un argumento anticuado, las armas que manejas cada día ya no son tan pesadas y muchas mujeres son más fuertes que muchos hombres. De igual forma, supersticiones como "llevar una mujer en un navío atrae la mala suerte", han sido abandonadas. Y gracias a gente como tú, puede que, en algún día no muy lejano, acabemos con el machismo.

Por último, te doy las gracias por defendernos de la crudeza de la guerra, por defender un país que no siempre ha sido justo con nosotras pero, sobre todo, por enseñarnos que las Fuerzas Armadas no dan miedo, que podemos ser lo que queramos ser y que es un orgullo ser mujer viéndoos a ti y a tus compañeras".



El acto en la Subdelegación, al que asistieron numerosas autoridades civiles y militares, estuvo presidido por el Delegado de Defensa en Galicia, el coronel Antonio Bernal Martín; el subdelegado en Pontevedra, Ángel de Miguel Campos, y la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba. También incluyó la entrega de premios a las finalistas del certamen, Laura García y Ana Molina, del IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra y del colegio Salvador Moreno, también en la ciudad del Lérez.

Asimismo, se realizaron menciones específicas para los reservistas, se condecoró al comandante de Infantería de Marina Óscar Iván Iglesias y se reconoció la colaboración en la difusión de la cultura de defensa de la Autoridad Portuaria de Vigo y los medios de Radio Pontevedra-Cadena Ser y el Grupo Cope.