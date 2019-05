Un documental repasa a vida do poliédrico autor Alonso Montero

| A Casa das Campás foi escenario onte da presentación do filme documental Cidadán Alonso Montero. O mestre das palabras, do que é director, guionista e produtor executivo Xan Leira. Éste é tamén a profesora da Universidade de Vigo Ana Acuña acompañaron onte ao protagonista da cinta no acto organizado polo Ateneo arredor deste documental motivado pola celebración do 90 aniversario de Alonso Montero e no que participan académicos, profesores, exalumnos, familiares, compañeiros etc. O filme céntrase nas distintas facianas do profesor e erudito.