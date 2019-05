Diego piay "Tras la ejecución de Prisciliano su culto invadió toda Galicia"

El historiador Diego Piay presentará el próximo sábado en el Liceo Casino la obra Prisciliano. Vida y muerte de un disidente en el amanecer del imperio cristiano. "Es la primera biografía histórica que se realiza sobre Prisciliano de Ávila y desde un enfoque absolutamente documental", destaca el autor, "no es una novela histórica, no es un ensayo en el sentido de que tenga notas a pie de página o que trate las obras de otros autores etc sino que es una obra escrita solo en base a las fuentes históricas, contando lo que en realidad se sabe de Prisciliano".

- ¿Qué conocemos de un modo probado (o al menos desde fuentes históricas) sobre Prisciliano?

-Históricamente sabemos lo que nos cuentan las fuentes disponibles, sabemos sobre todo a partir de que se inicia la controversia, la denominada controversia priscilianista, cuando se inicia todo el problema en el episcopado hispano, alrededor del año 379. A partir de ahí empezamos a tener bastantes datos, sobre todo por un autor que es Sulpicio Severo, que es el que nos cuenta lo acaecido en relación a Prisciliano hasta aproximadamente 385. Además en la otra trato de reconstruir lo que son los primeros años en base a otros personajes del periodo y a otros datos que tenemos de ese siglo IV en esta zona geográfica de la Gallaecia.

- ¿Quién fue Prisciliano?

-Por lo que sabemos fue un obispo, nombrado obispo de Ávila en el año 381 y después ejecutado en Tréveris en 385, fue decapitado. Se sabe también que mantuvo un conflicto en el seno de las clases aristocráticas, las altas, porque en toda la historia de Prisciliano aparecen obispos, aparecen papas, el mismísimo emperador, de modo que seguramente es una persona que nace en el seno de las clases acomodadas de la sociedad tardorromana y que entra en conflicto en ese final del siglo IV con el obispado hispano.

- ¿Conocemos el origen de ese conflicto?

-No sabemos muy bien por qué, hay dos teorías al respecto. La primera es que fue por motivos religiosos, por sus creencias religiosas que eran diferentes a las que la ortodoxia cristiana intentaba implantar. Y la segunda que es que lo que se perseguía en realidad atacando a los priscilianistas es hacerse con sus posesiones porque eran hombres, como digo, procedentes de las clases altas.

- ¿Cómo se produce la identificación con el Apóstol?

-A partir de que un abad propuso que Prisciliano podía ser la persona que realmente se encuentra en la tumba del Apóstol. Esa teoría procede fundamentalmente de dos argumentos, uno de ellos es el viaje que los priscilianistas realizan en 381 a Roma y que podría reproducir en parte lo que es el actual trazado del Camino de Santiago. Y la otra linea argumental que también sabemos por diversas fuentes, en este caso por Hidacio, obispo de Chaves, es que tras la muerte de Prisciliano, a partir del año 385, la herejía priscilianista invadió Galicia. A partir de ese momento Galicia y Prisciliano están totalmente identificadas. El gran fervor que despertó el priscilianismo en Galicia justo después de la muerte del obispo encaja bastante bien con la presencia de después de las reliquias de Santiago y de todo el culto que se da al Apóstol en este territorio. Con lo cual es posible pensar que igual que muchas otras veces se trata de suplantar la figura de una persona considera hereje, con una figura completamente cristiana, que sería Santiago. Esa es la idea que subyace.

- ¿Cómo surgió el culto a Prisciliano?

-Tras su muerte Hidacio (que escribe una crónica fundamental para conocer la Galicia de la época) cuenta que el priscilianismo invade la Galaecia. ¿Cuál es el motivo de se haga tan fuerte aquí hasta el punto de que se identifique a la Galaecia con el priscilianismo o que cualquier persona del ámbito religioso que sea de la Galaecia sea considerado priscilianista? Sulpicio Severo nos dice que tras la muerte de Prisciliano sus restos fueron traslados a España, y si Hidacio dice que el priscilianismo invade Gallaecia en ese momento lo normal es pensar que sus restos fueron trasladados a la Gallaecia, que es donde se desarrolla este gran culto y además en una época de culto a las reliquias de los santos, de los mártires etc. Así que encaja muy bien que la presencia de esos restos de Prisciliano hayan generado un culto entre toda la población de, ojo, la Gallaecia, mucho más extensa que la actual Galicia.