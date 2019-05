La Xunta finaliza la reposición del alumbrado en la salida de la autovía

La salida de la autovía do Salnés hacia el núcleo de Sanxenxo ya iluminado. // Fdv

La Consellería de Infraestruturas e Movilidade finalizó los trabajos de reposición de alumbrado público en el enlace de la autovía del Salnés (AG-41), en la salida al municipio de Sanxenxo.

Los trabajos, que habían comenzado en el mes de marzo, contaron con un presupuesto autonómico de casi 14.000 euros

La intervención consistió en la extensión de 250 metros de cable para alimentación eléctrica y la reposición de 70 lámparas led en las luminarias existentes, lo que permitirá volver a poner en servicio el alumbrado en este enlace de la AG-41 con el núcleo de Sanxenxo.

Esta actuación resuelve las carencias de iluminación que había en este punto, ya que el alumbrado público no funcionaba al no disponer del cableado idóneo y la mayoría de las lámparas no eran eficientes energéticamente.Estas obras se realizaron de manera coordinada con el ayuntamiento, que ahora asume el mantenimiento.