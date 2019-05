Los Martín Códax da Música viven su gran noche

Esta noche tendrá lugar la sexta edición de los Premios Martín Códax da Música, promovidos por la Asociación Músicas ao Vivo (MAV). La gala se celebrará en el Pazo da Cultura de Pontevedra a partir de las 21 horas.



El actor y director teatral Quico Cadaval es el director artístico del espectáculo, que celebrará la diversidad y el carácter permeable y viajero de la música gallega. El dúo poético y de humor Aladaolado presentará la gala.



En la gala en la que competirán 54 finalistas que han sido nominados en 15 categorías musicales. A mayores están las dedicadas a espacios de comunicación, salas de conciertos y festivales y el Premio Honorífico Músicas Ao Vivo, que en este 2019 recae en el saxofonista vallisoletano afincado en A Estrada Carlos Barruso.





