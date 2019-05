Los Mundiales de triatlón, un premio al trabajo del CCT Poio

El Club Ciclista Triatlón Poio disfrutó a lo largo de la semana pasada de los Mundiales Multideporte que se celebraron en Pontevedra, con un total de 17 representantes. La entidad poiense, que está firmando una temporada muy positiva, se fija nuevos retos y entre ellos destaca el crecimiento y la evolución de su equipo femenino.

Después de haber firmado un gran papel en muchas y muy variadas pruebas en las que participó a lo largo del año, el Club Ciclista Triatlón Poio se había fijado como objetivo realizar una buena actuación en los Mundiales de triatlón que se celebraron en Pontevedra la pasada semana (del 28 de abril al 4 de mayo). Así lo explicó el presidente de la entidad, Carlos Sánchez, pocos días antes de que un total de 17 deportistas del club comenzaran su aventura en el Festival Multideporte, que reunió cinco campeonatos intercontinentales: duatlón, acuatlón, aquabike, triatlón cross y larga distancia.

Y no fallaron. Los representantes del CCT Poio firmaron un buen papel en el evento deportivo más importante del año en la provincia, demostrando el buen momento que atraviesa el club, que ha logrado asentarse en tercera división o, lo que es lo mismo, se mantiene entre los 45 mejores equipos de España en duatlón.

Hubo un nombre que destacó por encima de todos los demás, el de Aída García. Esta deportista cántabra fichó este año por el equipo poiense y se proclamó campeona del Mundo en dos disciplinas: duatlón sprint (en la que, además, logró la mejor marca femenina) y triatlón cross. Era su primera experiencia en un campeonato mundial y no quería dejar pasar la oportunidad de probar.

"No sabía que la prueba de duatlón podía ser tan competitiva y me apunté por aprovechar que era en Pontevedra, no quería dejar pasar la oportunidad. Fue una gran sorpresa, porque es una prueba muy explosiva y corta, muy exigente, y ahí está la gente más rápida y joven. Me sentí dominadora de la prueba y ya entré en el estadio sabiéndome ganadora", recuerda García, que recalcó que "poder correr por Pontevedra todo cerrado, con la gente animándote fue una maravilla".

En el triatlón cross la natación es su punto débil y lamentó que, además, "hubo juego sucio, me ahogaron en varias ocasiones y no fue por casualidad; me agarraban del hombro y me hundían, fue una situación de violencia. No entiendo que alguien pueda dedicar tiempo a esto en vez de a estar por encima por sus cualidades". La cántabra decidió entonces "apartarme un poco del grupo e ir sola, pero aún así volvieron a hundirme en dos ocasiones. Sobreviví, como digo yo. Cuando salí, me habían movido las cosas enla transición, que tampoco me había pasado nunca y, no sé por qué, sospechaba que me lo iban a hacer, pero nunca había competido a ese nivel". En el segmento de ciclismo impuso su dominio y en la carrera a pie pudo disfrutar otra vez sabiéndose campeona del Mundo por la diferencia que le llevaba a sus rivales.

Ahora tiene en mente participar en el triatlón de Corrales de Buelna (en Cantabria) y se está planteando ir al Mundial de Lausanne (Suiza). De las cosas que más le ilusionan es ver crecer y evolucionar al equipo femenino del CCT Poio, en el que ya hay 17 mujeres. "Es una de las cosas que más me gustó cuando me ofrecieron venir: trabajar por hacer cantera y que las chicas entrenemos y compitamos juntas, que en este deporte solemos estar muy desperdigadas", explicó.