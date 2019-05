Lores: "Este mundial reafirma el sentimiento de orgullo de los pontevedreses y habrá más"

Euforia. Es el primer sentimiento que alberga el Concello por el resultado final del mundial de triatlón que se celebró en la ciudad hasta el pasado sábado. Fue un "éxito absoluto en lo deportivo, de público, de proyección de la ciudad y en lo económico", declaró ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores, que vaticina que "habrá más eventos" de este magnitud en el futuro.

Y alivio. Es la segunda sensación que se trasmite desde la organización por completarse un festival Multisport 2019 que la Federación Internacional ha calificado como "el mejor hasta la fecha" y porque después de varios años de preparación, se culminó sin incidencias.

El alcalde tiene claro que este mundial recién clausurado marca un punto de inflexión en la ciudad y "reafirma el sentimiento de orgullo de todos los pontevedreses, que han demostrado que son capaces de organizar un campeonato de estas características que ha llevado el nombre de Pontevedra por todo el mundo. Para mí es lo más importante", dijo ayer Lores, en su balance final de esta cita.

En este sentido, al margen de que "deportivamente, ganaron los nuestros (en referencia sobre todo a Javier Gómez Noya y Pablo Dapena, campeón y subcampeón del mundo de larga distancia respectivamente), destacó que "la ciudad se volcó desde el primer día en el recibimiento a los deportistas, en el trabajo de la hostelería y la restauración, en la colaboración e implicación de los ciudadanos. Se transmitió a los más de 4.000 participantes un concepto de hospitalidad que hará que muchos vuelvan".

Promoción turística

La promoción turística de la ciudad era otro de los objetivos, que se da por cumplido. "Ha supuesto una importante inyección económica durante más de diez días, con repercusión en todas las Rías Baixas e incluso en Santiago", sostiene el alcalde, si bien admite que "es muy difícil hacer una valoración más concreta". Eso sí, explica que "había turnos ininterrumpidos de comidas en los bares, los suministros se agotaban... Además, destaca "la proyección mediática internacional a través de la televisión, las redes sociales, con más de setenta periodistas acreditados", así como la "positiva valoración" de la ITU (la Federación Internacional de Triatlón) que señala que "ha sido el mejor mundial hasta ahora".

En su balance de ayer, Lores aprovechó para vincular el éxito del Multisport 2019 con el modelo de ciudad. "Este campeonato se ha podido celebrar porque tenemos un modelo que permite eventos de estas características, y no estoy hablando de aceras o quitar coches del centro. Va mucho más allá, es un cambio de mentalidad en cuanto al uso de los espacios públicos, que hace que todos los vecinos se vuelquen, que haya mejorado la calidad de la hostelería, factores que son lo que perciben los visitantes. Hace 15 o 20 años sería más difícil que este mundial tuviera este éxito ", asegura.

Por ello, quiso lanzar un mensaje de agradecimiento a todo el municipio, sin excepción, y anunció que "esta prueba ha sido el colofón a todo lo celebrado hasta ahora, pero no tenemos límite y habrá más eventos". De entrada, en julio se celebra el Mundial junior de Balonmano, y en otoño llegará el Europeo de luchas olímpicas. Además, Lores anunció ayer que en octubre la ciudad albergará el Pro Tour de Triatlón, una prueba creada en diciembre pasado por la Federación Española cuya final se disputará en dos días con un formato eliminatorio.

A esta prueba podrán asistir ochenta deportistas (cuarenta masculinos y cuarenta femeninos) que hayan obtenido plaza en los dos Campeonatos de España de Triatlón, así como algunos otros deportistas internacionales, que acudirían como invitados. Las fechas previstas son el 19 y 20 de octubre y con un formato de eliminatorias.

La concejala de Deportes, Anxos Riveiro, también realizó su propia valoración de lo que han significado estos mundiales para Pontevedra. "Si hay algo con lo que me quedo es que los atletas que vinieron a competir quedaron impresionados con la ciudad y con la organización de la prueba, es una realidad que se nos fue transmitiendo a través de ellos y a través de la Federación Internacional todos estos días, pero hasta que no finaliza no eres capaz de valorar todo eso", apuntó la responsable municipal de Deportes, que añadió que supuso "un esfuerzo de organización titánico por parte de muchas personas y empresas, y también para las federaciones Española e Internacional, pero que realmente compensó por el objetivo que teníamos en un principio, que era poner a Pontevedra en el mapa a través del deporte".