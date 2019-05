Cultura y deporte para despedir a los toros

El éxito del Mundial de Triatlón, que llenó los hoteles de la ciudad, ha dado pie a Touradas fóra de Pontevedra a reivindicar el fin de las corridas de toros de las fiestas de la Peregrina. La plataforma animalista rechaza el "carácter dinamizador" del coso frente a las actividades culturales y deportivas que atraen turistas y visitantes a la Boa Vila.

"Pontevedra non precisa para nada nada as touradas", exclama la asociación que incide en que "se poden encher as rúas da nosa cidade sen necesidade de torturar salvaxemente a un animal". Destaca que eventos como el Galegote Rock, las fiestas de la Peregrina, el Festival de Jazz, el Culturgal, el Salón do Libro, los Cantos na Taberna, el Surfing the Lérez, Pisando Forte o Cabos Soltos son actividades culturales que mobilizan la ciudad.