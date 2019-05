La ciudad opta a organizar más citas deportivas a nivel mundial después del éxito del Multisport

Pontevedra se ha situado en el mapa a nivel mundial durante los últimos nueve días gracias al Festival Multideporte 2019, que reunió cinco campeonatos del Mundo: duatlón, acuatlón, acuabike, triatlón cross y larga distancia. Más de 10.000 personas (casi 4.000 deportistas) visitaron la ciudad estos días, disfrutando de sus calles y sus plazas, abarrotando las terrazas de bares y cafeterías, provocando una ocupación casi total en los hoteles de la comarca... Es decir, dinamizando social y económicamente Pontevedra y su entorno.

La concejala de Deportes, Anxos Riveiro, realizó una pequeña valoración de lo que han significado estos mundiales para la Boa Vila. "Se hai algo co que me quedo é que os atletas que viñeron a competir quedaron impresionados coa cidade e coa organización da proba, é unha realidade que se nos foi transmitindo a través deles e a través da Federación Internacional todos estes días, pero ata que non remata non es capaz de valorar todo iso", apuntó la responsable municipal de Deportes, que añadió que supuso "un esforzo de organización titánico por parte de moitas persoas e empresas, e tamén para as federacións Española e Internacional, pero que realmente compensou polo obxectivo que tiñamos nun principio, que era poñer a Pontevedra no mapa a través do deporte".

Futuras competiciones

Anxos Riveiro reconoció que, gracias a la gran organización y a la experiencia de Pontevedra como sede de grandes eventos deportivos a nivel internacional, ya ha habido contactos para acoger un campeonato de gran nivel, que no lo quiso desvelar aún pero todo indica que podría ser una prueba de las Series Mundiales. "Tivemos unha pequena reunión distendida coa Federación Internacional e Tanos Nikopoulo (director de operaciones de la ITU) transmitíunos que podiamos estar moi orgullosos porque fora a mellor proba deste tipo de campionatos do Mundo, do Multisport, e tamén que polo nivel de organización puxeron a proba no mapa. Cando empezamos con esto no 2008 cunha Copa de Europa todo tiña un fin, iamos marcando obxectivos a medio e largo plazo. A ITU está contenta e quere facer algo importante en Pontevedra, e aí estamos, traballando en algo", apuntó la concejala, que sí que adelantó que será "a medio plazo, a tres ou catro anos vista, pero aínda hai que traballar".

Además, pronto se hará oficial que Pontevedra celebrará una nueva competición de triatlón. "Sobre todo pola confianza que nos teñen, que é incrible para unha cidade de 80.000 habitantes, sempre nos propoñen cousas novas".