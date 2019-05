Víctor Pedreira "No descarto la posibilidad de presentar ahora una demanda por daños morales"

"Si hay algo que tengo que decir es que este asunto yo no lo hubiera podido ganar solo". Con estas palabras el psiquiatra Víctor Pedreira celebra la recuperación, con carácter retroactivo, de la jefatura de servicio de psiquiatría del CHOP. Ganó la batalla en los tribunales y ahora el Sergas le devuelve este categoría profesional. No podrá ocupar el puesto porque ya está jubilado, pero la satisfacción de vencer en una larga lucha de siete años es suficiente, aunque solo en parte. Queda por compensar el daño moral.

-La Justicia le ha dado la razón y así lo ha reconocido, por fin, el Sergas. ¿Qué pasará ahora?

-Pues se hace referencia al último tramo de mi vida laboral en el que me vi privado de la jefatura que tenía desde el año 1982. Desde el 25 de octubre de 2012 hasta el 20 de enero de 2015 en lugar de cobrar como jefe de servicio cobré como adjunto. Ahora, el nombramiento del jefe de Psiquiatría que ocupó mi lugar queda anulado, mientras que yo sí lo fui oficialmente al devolvérseme con carácter retroactivo este puesto. Esto lleva parejo el pago de las diferencias salariales de oficio. Se entiende que eso me lo tiene que ofrecer el Sergas, que es quien tiene que hacer las cuentas. Si no lo hace de motu propio tendré que reclamarlo a través de mi abogado.

-¿Se han puesto en contacto con usted?

-Pues la verdad es que por ahora no.

-¿Ni desde la gerencia de Pontevedra?

-Aunque ha habido en todo lo que tiene que ver con la ejecución de la sentencia obstrucciones y dilaciones en el tiempo completamente injustificadas, en mi interior considero que no ha sido responsabilidad directa de la gerencia del hospital, sino de los servicios jurídicos del Sergas. Yo querría agradecerle al gerente actual que haya cumplido con el nombramiento de un tribunal ecuánime, objetivo, neutral, totalmente legal que actuó con plena justicia. Es triste que tengamos que agradecer que se cumpla la ley y que las cosas sean justas. Visto lo visto y sufrido lo sufrido con anterioridad, he de reconocer que el actual gerente conmigo no se ha portado mal.

-Habrá más gastos en todo el proceso...

-Las costas las tiene que pagar el Sergas.

-Además, usted ha hablado en numerosas ocasiones de un daño moral importante a su persona.

-No le hemos decidido todavía, pero no descarto ahora la posibilidad de presentar una demanda por daños morales, porque las cosas no se arreglan así. No solo fueron esos tres años como adjunto, que supusieron hacer frente a una situación injusta y cruel. ¿Por qué tenían que echarme del hospital en el que llevaba trabajando 30 años? De pronto me envían a un centro periférico a hacer lo que no había hecho en mi vida, a hacer un trabajo más propio de una persona joven. Me sacaron del servicio, del hospital, me erradicaron por completo, me desterraron. Eso fue muy duro, además de las vejaciones a las que me sometía el anterior gerente del CHOP en sus declaraciones a la prensa...

-¿Por qué no incluyó en la primera demanda los daños morales?

-Porque es algo que reclamas una vez que te dan la razón. Si yo tuviera 50 años y tuviese la sentencia en mano volvería a la jefatura del servicio. Pero tengo 69, cumplidos en enero, y me dicen que eso es irreversible, y me lo creo. Aunque pudiese entrar, sería un período muy corto de reincorporación. Si hubiera llegado ante las sentencia, sí. La primera denuncia fue puesta en 2012, pero han pasado siete años. La vía judicial es dura y genera gastos importantes.

-¿Le ha afectado en la cuantía de la pensión de jubilación?

-No, porque es la máxima, ya que cotiza lo mismo un adjunto que un jefe de servicio.