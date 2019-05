Revenga aboga por "una ciudad de futuro y con futuro", con atención prioritaria al rural

Ciudadanos busca que "Pontevedra vuelva a ser tierra de oportunidades, una ciudad en la que asentarse, donde instalar una empresa o negocio, donde poder formarse", dijo el candidato de esta formación a la Alcaldía de Pontevedra, en la presentación de su equipo. Gregorio Revenga, y la número dos de esta candidatura, la actual concejala María Rey, presentaron el "proyecto de futuro" para la ciudad. Revenga subrayó que su formación tiene presente que "Pontevedra son también las parroquias del rural", que será una de las prioridades de su gobierno. "Queremos que Pontevedra sea una ciudad de futuro y con futuro. Queremos una ciudad más abierta, más vital y que no le tema al cambio", subrayó.

Gregorio Revenga agradeció el trabajo que María Rey ha realizado en el Concello en el mandato que ahora finaliza y vaticinó que "juntos estaremos en el Ayuntamiento". El candidato indicó que el municipio "lleva veinte años gobernado por un bipartito BNG-PSOE, un matrimonio que en estos últimos cuatro años quedó solapado por una unión de hecho".

"El señor Fernández Lores cayó en la trampa en la que suelen caer los políticos cuando llevan mucho tiempo en el poder: la complacencia, aislarse, sentirse el number one, no oír y no ver. Es víctima del síndrome de Michelena 30", ha asegurado. Entre las medidas anunciadas figuran la creación de 400 plazas de guardería, una programación cultural de mayo a octubre, un programa de empleo, o un "programa de luz" para mejorar el alumbrado en todo el municipio, además de una programación cultural intensiva desde mayo a octubre y la defensa del empleo, con apoyo a los trabajadores de Ence.

María Rey incidió en que "si de algo no me han convencido los nacionalistas es de que tenemos un modelo de ciudad". "No lo tenemos porque ellos se preocupan del centro de Pontevedra, se han olvidado de los barrios y del rural. Y no tenemos un modelo de ciudad porque nos han llenado la ciudad de lombos para que no podamos entrar ni tampoco salir. Tampoco es un modelo una ciudad en la que los mayores se caen por falta de mantenimiento en las calles y en el que tenemos las calles sin luz. No es un modelo que las mujeres maltratadas tengan que irse a Vigo o Ourense porque aquí no hay casa de acogida. Y no es modelo de ciudad aquel en el que del gobierno tarda cuatro meses en dejar que nuestros niños en situación de vulnerabilidad social no puedan ir al comedor escolar y pasen hambre en Pontevedra", dijo María Rey.