Ambulantes recogen firmas para que la feria se mantenga en Campolongo

La ubicación provisional de la feria (solo durante estos dos últimos sábados del Mundial de Triatlón) en el barrio de Campolongo no solo ha convencido a los ambulantes, que desde hace años reclamaban el regreso al centro de la ciudad, sino que los ha animado a iniciar una campaña de recogida de firmas a fin de consolidar el mercadillo en el nuevo emplazamiento.

"Nuestra idea es hacerle llegar las firmas al alcalde", explica Margarita González, presidenta en funciones de la Asociación Galega de Ambulantes Autónomos y vendedora en el mercadillo de Pontevedra desde la década de los 80. Como muchas de sus compañeras, asegura que la feria ha ganado en orden, limpieza y también en capacidad para atraer público.

"Lo que también pedimos es que se reparta todo por números y que cada puesto esté marcado por el número de metros", señala Manuela Díaz Fernández, que también vende en la feria "desde hace unos 30 años".

Por lo demás, las vendedoras inciden en que "hay más tranquilidad, es un espacio todo rodeado de pisos y la gente se acerca más porque es una zona más céntrica".

También es favorable a que Campolongo continúe como ubicación definitiva Eladio Rodríguez, al frente de un puesto de zapatos en el mercadillo desde hace 20 años. Es uno de los que confía en que el gobierno local acepte la petición de los vendedores. "Los clientes nos animan a recoger firmas, aquí hay más comodidad y limpieza. Con la feria en el centro la ciudad gana muchos enteros y ahora me recuerda al viejo Barcelos, estar aquí le da otro aire, otra vida".

No solo los ambulantes se muestran favorables a consolidar la ubicación en Campolongo. También comerciantes como los responsables de la zapatería Ares, en la calle Augusto García Sánchez. "Estamos a favor de que la trasladen aquí, hoy ( por ayer) es el segundo día que se celebra y se nota la animación".

También los responsables de la casa de recambios Vilela, en la calle Leiras Pulpeiro, suscriben la propuesta de los ambulantes. "La feria atrae gente, hay más movimiento de personas y todo eso ayuda a mover al público hacia este barrio".

La feira de Pontevedra cuenta con "alrededor de 60 puestos, incluidos los de alimentación, plantas y verduras", indican desde la Asociación Galega de Ambulantes Autónomos. La mayoría vende ropa (mujer, hombre, niño, corsetería etc), calzado y complementos.

Entre los que se oponen a un emplazamiento definitivo en Campolongo, los puestos vinculados a la agricultura, así como las señoras que venden sus productos del campo o el pulpeiro, que ayer no acudieron a la feria. "Solo vine yo"; explica José Antonio Figueiras, de Viveiros Currás, "porque es la víspera del Día de la Madre. A los que venden ropa no les importa porque cuatro prendas las trasladas en una bolsa pero ¿cómo vas a trasladar 10 bolsas de plantas o un naranjo si no tienes sitio dónde aparcar? Hay que pensar en la comodidad de todos".