Gómez Noya y Dapena corren en el grupo de cabeza en el Mundial de larga distancia

El mundial de triatlón de larga distancia entra en su fase decisiva, el segmento a pie, con Javier Gómez Noya y Pablo Dapena en el grupo de cabeza.



La prueba reina con la que se clausura el Festival Multisport de Pontevedra comenzó poco después a las ocho de la mañana y cuatro horas ya se disputa la carrera de 30 kilómetros por las calles de la ciudad.



El pontevedrés Pablo Dapena defiende título en modalidad masculina, en la que se mide a otros grandes favoritos como el ferrolano Javier Gómez Noya (ocho veces campeón del mundo) y el neozelandés Terenzo Bozzone (heptacampeón). A las doce del mediodía, los tres ocupaban las primeras tres posiciones.



En cuanto a la carrera femenina, la triatleta local Saleta Castro discurre más retrasada.





Casi un millar de triatletas entre las categorías élite, sub 23, júnior, paratriatlón y grupos de edad tenían que completar 1.500 metros de natación, 110 kilómetros de ciclismo sin drafting (no está permitido ir en pelotón o a rueda de otros participantes) y 30 kilómetros de carrera a pie. El segmento de natación quedó reducido a la mitad (lo normal es hacer tres kilómetros) porque la media entre la temperatura ambiente y la del agua no llegaba a los 14 grados.Esta prueba implica importantes restricciones de tráfico en la ciudad y sus alrededores. La disputa de la modalidad de larga distancia afecta a la circulación en el casco urbano y las carreteras N-550 y PO-224.Los cortes de tráfico en el casco urbano se registran hasta las 20.00 horas. Se mantienen cerradas: Fernando Olmedo, Padre Gaite, Salustiano Portela Paz, avenida de Buenos Aires, Sierra, Arcos San Bartolomé, Rúa Pedreira, Praza Pedreira, Don Gonzalo, Sarmiento, Pasantería, Praza da Ferrería, Praza da Peregrina, Soportais, Curros Enríquez, Real, Sarmiento, San Julián, Serra y avenida de Buenos Aires, con meta en el Estadio da Xuventude. Además, queda totalmente prohibida la carga y descarga en todo el recorrido así como en su área de influencia.En el entorno, la N-550 y la PO-224 permanecen cortadas hasta las 16.30 horas. En la carretera nacional el cierre afecta desde Médico Ballina hasta el lugar de Briadorio en el concello de Barro. Se habilitan carriles de circulación en varios puntos para los residentes. En la PO-224 se restringe la circulación desde Pontillón de Castro hasta Bordel.El mercado de abastos permanece abierto, permitiéndose la movilidad tanto a pie como en vehículo a motor