Exhibición de Gómez Noya y Dapena en Pontevedra

Doblete histórico de Galicia en el Mundial de Triatlón de Larga Distancia. Javier Gómez Noya sumó un título más a su extenso palmarés, el noveno Mundial para el ferrolano, que se impuso con autoridad tras un dominio casi total de la carrera, con un tiempo de cinco horas, cinco minutos y 36 segundos. En segunda posición, Pablo Dapena, que se hizo con la medalla de plata tras una prueba muy dura, en la que aguantó las acometidas del otro gran favorito, Terenzo Bozzone, al que logró sacar ventaja en la carrera a pie. Con un tiempo de cinco horas y diez minutos, el pontevedrés demostró su gran momento de forma. Completó el podio el esloveno Kovacic, con cinco horas y 12 minutos.





