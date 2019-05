El PP quiere "abrir Pontevedra a la ría" con nuevos rellenos en el Lérez para aparcamientos y zonas de ocio

Locales de hostelería en As Corbaceiras, una escuela de vela en la avenida de Uruguay y un aparcamiento subterráneo, con un parque encima, frente el Pabellón de Deportes, con una pasarela peatonal sobre el Lérez. Son los ejes básicos del proyecto electoral "Abrir Pontevedra a la Ría" del candidato del PP a la Alcaldía, Rafael Domínguez. Este plan, cifrado en nueve millones de euros y con el que pretende que "la ciudad deje de vivir de espaldas a la ría", obligaría a realizar algunos nuevos rellenos en el Lérez. Uno de ellos sería en la actual rampa del puerto de As Corbaceiras y el otro, de mayor calado, entre A Barca y As Correntes. Se trata, según sus diseños, de una franja de al menos 80 metros de largo y ocho de ancho donde ahora hay agua para disponer de espacio para la escuela de vela.

Domínguez, acompañado de sus números dos y tres Pepa Pardo y Pablo Fernández, aseguró ayer que "se trata de un proyecto realizable, estudiado en profundidad y económicamente factible", aunque admite que no ha entablado conversación alguna al respecto con Costas, principal organismo que tendría que autorizar un plan que incluye ocupar terrenos marítimo-terrestres y esos rellenos.

En la zona del Gremio de Mareantes, el candidato popular proyecta "una mejora del aparcamiento, cuyo aspecto en la actualidad es lamentable", y una zona de ocio con establecimientos de hostelería y terrazas. Esta actuación tendrá un coste de 2,5 millones de euros. En la segunda zona, próxima al Club Naval, se creará una escuela de vela, que tenga como eje central un convenio con todos los colegios públicos de Pontevedra para que los alumnos puedan practicar deporte náutico. Además servirá para acoger y mejorar las condiciones de los clubes de piragüismo. Esta actuación tendrá un coste de 2,5 millones de euros.

Y en tercer lugar, se actuará delante del Pabellón de los Deportes, "donde ahora mismo hay un mal llamado aparcamiento disuasorio". Esta actuación consta de un parque sobre un parking público gratuito con 540 plazas. Este parking público será gratuito durante 12 horas al día para evitar que los vehículos se queden de manera permanente y lo que se busca es "dinamizar la zona". También habrá un apeadero para autobuses y una pasarela cubierta sobre el río que conectará con el entorno del Mercado de Abastos.

No obstante, el candidato a la Alcaldía admite que antes de acometer estas obras habría que dejar dos actuaciones previas ejecutadas: el saneamiento de la ría y el dragado del Lérez, un proyecto aplazado desde hace años y que ahora el PP anuncia para 2020 y con tres millones de euros.

Por otra, el PP local celebra hoy una cena-homenaje a sus exconcejales en el Concello, con la presencia de más de 60, así como de Ana Pastor y Alfonso Rueda.