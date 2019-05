A festa dos maios abre a segunda edición do programa Sanxenxo Fala

A segunda edición de Sanxenxo Fala chegou novamente da man do Círculo Cultural e Deportivo de Sanxenxo co tradicional "Concurso de Maios", que este ano contou coa participación do CEIP Florida e a Asociación cultural Mar de Fondo, que levou con dous grupos: infantil e adultos. Repartíronse 500 euros en premios e os participantes recibiron 50 euros de accésit.

O programa Sanxenxo Fala xurde para promover o uso da lingua e cultura galega, dando visibilidade a todas as actividades que se levan a cabo neste senso no concello. Dende a Concellería de Educación Cultura e Xuventude xunto con 13 colectivos culturais están ultimando os detalles do que vai ser a II edición do Sanxenxo Fala. A programación de este ano, con motivo do cambio de data para a realización da Festa da Raia e da celebración das eleccións municipais, prolongarase ata o 16 de xuño.

As asociación participantes son CCD Sanxenxo, Retesías de Portonovo, Soalleira de Dorrón, Asociación Folclórica Abiñadoira, Ollares de Portonovo, Lembranzas de Portonovo, Os Gatiños de Portonovo, Asociación de Veciños de Dorrón, Coro Parroquial de Noalla. Neen@s, Coral Polifónica Santa María Adina de Portonovo, Os Cruceiros de Vilalonga e Airiños da Lanzada.