Expertos en divulgación científica en galego participan nunhas xornadas en Marín

A Asociación Queremos Galego Marín organiza unhas xornadas que xirarán ao redor da ciencia en galego. Explica que existen determinados prexuízos lingüísticos que son alimentados de xeito explícito ou implícito por determinados sectores da sociedade galega, que se instalan no imaxinario da xente e impiden investigar ou divulgar aspectos científicos na lingua de Galicia. "Algúns destes prexuízos son fomentados polas institucións públicas que deberan defender e promocionar a nosa lingua. Así a Xunta de Galiza no famoso decreto do plurilingüismo prohíbe dar as aulas de materias que teñen a ver coa ciencia en galego, dando lugar a casos como o dunha profesora de matemáticas da Pontenova, onde o alumnado é case 100% galegofalante, á que se lle abriu un expediente por usar o galego nas clases", denuncia.

A primeira destas xornadas será este venres 3 a partir das 19.30 horas no Museo Manuel Torres e terá como protagonista a "Efervesciencia", o espazo de información científica da Radio Galega que dirixe Manuel Vicente.

O venres 31 de maio contará coa presenza de David Domínguez Gómez, afeccionado á meteoroloxía e colaborador pluviométrico da Aemet que leva as redes sociais e o blogue de Redmeteo desde onde informa en galego do tempo, fenómenos meteorolóxicos, estadísticas, etc.

O venres 7 de xuño, Dositeo Veiga, licenciado en física, encargado da tradución a galego da páxina diaria da NASA "Astronomical Picture of the Day" (APOD Nasa Archive) e responsable da páxina Ceos Galegos presentará este proxecto e o seu calendario de imaxes dos ceos nocturnos da nosa terra e introduciranos no mundo da astronomía. O mesmo día levarase a cabo a segunda saída "Fotografar a noite" na que un membro da asociación guiará unha saída nocturna para fotografar as estrelas e a vía láctea desde a lagoa de Castiñeiras.