Poio celebra o mes das letras galegas con vermús literarios na praia de Combarro

Luz Beloso e Iria Collazo, co libro. // Gonzalo Núñez

A Asociación Cultural, Deportiva e Medioambiental Armadiña organiza, por terceiro ano consecutivo un ciclo de vermús literarios para festexar o mes das letras galegas. Todas as sesións terán lugar a partir das 12 horas na Praia do Padrón, en Combarro, dende o 4 de maio ata o 25.

O sábado 4 de maio presentarase o libro "A casa do paralelo 54", editado por Galaxia. Estarán presentes a autora Iria Collazo e a ilustradora Luz Beloso. Dado que a obra se enmarca no xénero infantoxuvenil, a conversa estará conducida por Ainhoa Fariña Fontán e Sabela Padín Abal.

O domingo 12 de maio Carme Adán presentará "Feminicidio. Unha nova orde patriarcal en tempos de submisión", da colección Feminismos de Galaxia. Estará acompañada por Almudena Acuña Casas.

A poesía centrará a xornada do 19 de maio, cando Cristina Corral Soilán presentará "Ficar", poemario editado polo selo Urutau, acompañada por Tamara Andrés.

Finalmente, o sábado 25 celebrararse un vermú con Andrés Dacosta, quen presentará o libro "Cruceiros do Conxunto Histórico Artístico de Combarro", editado polo Concello de Poio, no que o autor elabora un percorrido por un dos elementos claves para comprender a historia do patrimonio da vila. Estará acompañado polo catedrático e investigador Rafael Vallejo.