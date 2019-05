Marín presume de zonas verdes

El libro "Marín en verde; percorrido polos espazos naturais do concello" , que ha editado el Concello, recoge y explica los principales espacios naturales de este municipio.

El trabajo fue elaborado por los ingenieros Gaspar Bernárdez y Uxía Garcés, junto con el catedrático de botánica de la Universidad de Santiago de Compostela Antonio Rigueiro. La obra "hace una aproximación a las principales áreas verdes del ayuntamiento, destacando los espacios litorales, los bosques autóctonos y las repoblaciones forestales", pero también recorre "las formaciones de matorrales y los terrenos cultivados, junto con áreas recreativas o los distintos espacios verdes urbanos". Todo ello sirve para poner en valor la gran biodiversidad presente en el ayuntamiento de Marín.

Presentación

El libro ya editado será presentado al público mañana, a las ocho de la tarde en la biblioteca pública municipal Vidal Pazos y contará con la participación de los autores. Al final del acto se hará entrega de un ejemplar a cada persona que asista.

No es el primer trabajo que Marín edita en este campo. Anteriormente publicó "As árbores do Concello de Marín", también a cargo de Gaspar Bernárdez Villegas y Uxía Garcés Ojea e impulsado por la Concellería de Medio Ambiente de Marín. En este caso se trataba de una guía de árboles, a lo largo de 370 páginas "con las que conocer el entorno que nos rodea".