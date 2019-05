APDR cree que la empresa fue derrotada en las urnas

La APDR valoró los resultados de las elecciones generales del pasado domingo como "unha nova derrota electoral de Ence" al señalar que la polémica por la presencia de la pastera estuvo "máis presente que nunca en campaña".

La APDR destaca la "polarización do voto" que provocó la concentración del voto de izquierdas en el PSOE "fronte ao medo á volta a un pasado representado polo tripartito de dereitas". No obstante, creen que esta situación se vio "reforzada de forma fundamental na nosa comarca -e tamén no conxunto de Galicia- polas posicións doutro tripartito, a alianza Ence-PP-CCOO, que de forma aberta optaron polo ataque frontal ao PSOE e pola defensa de Ence, para tratar de dar marcha atrás á decisión do Estado de facer cumprir a legalidade". Creen que los resultados mostraron "que a inmensa maioría dos cidadáns da comarca opta por apoiar aquelas opcións que defenden a saída de Ence da ría".