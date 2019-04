Un triunfo cimentado en ocho de cada diez mesas

Son 4.532 los votos de diferencia que logró el PSOE sobre el PP en las elecciones del pasado domingo en el municipio, para hacerse los socialistas con el 32,43% de las papeletas, frente al 23,44% de lo populares. Esta victoria se ha cimentado en el 85% de las mesas que se abrieron el 28-A en la ciudad y las parroquias. Y donde no quedó ganador, logró el segundo puesto. El PP fue el partido más votado en solo 14 urnas, más dos de ellas con empate, mientras que fue desbancado del segundo lugar en una veintena de ellas por Podemos en unos casos y Ciudadanos en otros.

No fue un buen día, y la noche aún fue peor, el del pasado domingo para los populares de Pontevedra y los resultados que iban llegando a cuentagotas de los colegios electorales no hacían más que ahondar en una herida que el PP atribuye en parte a la "fragmentación de la derecha". Los casi tres mil votos de Vox, unidos a los 6.348 de Ciudadanos han dejado al PP "tocado" en muchos de los "feudos clásicos" del partido en el centro urbano, un desplome de la lista de Ana Pastor que se ha beneficiado abiertamente el PSOE, con la viguesa Olga Alonso al frente. En el caso socialista, la comparecencia de otras opciones de izquierda ha sido meramente testimonial y sin efectos perversos. Salvo las 7.681 papeletas logradas por la ferrolana Yolanda Díaz al frente de En Común Unidas Podemos, el BNG de Carme da Silva se quedó en poco más de 3.400 votos, mientras que En Marea, con Iris Malvido de número uno, se quedó en 472 votos, menos incluso que Pacma, que logró 590.

76% de participación

Acudieron a las urnas cerca de 51.000 electores en el municipio, más del 76% del censo y sus votos dieron la victoria al PSOE en el 85% de las mesas, gran parte de ellas en el casco urbano y en lugares donde el PP, especialmente con Mariano Rajoy, arrasaba en generales anteriores, como es el caso de Salvador Moreno. Pero el triunfo socialista fue especialmente llamativo, por la diferencia con el segundo en mesas de San Roque, Álvarez Limeses, el instituto Sarmiento, el antiguo Magisterio de la avenida de Buenos Aires, Juan XXIII y, sobre todo en algunas urnas del Recinto Ferial, Estado da Xuventude, instituto Torrente Ballester, Albergue de Peregrinos, Sagrado Corazón o Gorgullón, donde llegó a duplicar el votos al PP.

También los socialistas pueden presumir de ser la fuerza más votada en Salcedo, Mourente, Marcón, Tomeza, Verducido, Santa María y San Andrés de Xeve o Pontesampaio.

El PP, por su parte, ganó en 14 mesas: Dos del instituto Valle Inclán, tres del colegio Campolongo, la de A Carballeira (Lourizán), dos de Placeres, en la misma parroquia, Reiriz (Alba), las tres de Campañó, la de Cerponzóns y una de Lérez. Además, empató con el PSOE, en una de Campolongo y otra de Álvarez Limeses. Rafael Domínguez, que en la noche electoral no valoró los resultados, sí lo hizo ayer para presumir de votos en Bora, Campañó, Cerponzóns y Lourizán y recordar que "en Pontevedra estamos siete puntos por encima de la media nacional". Pero estos datos no ocultan "que en la elección entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, sale victorioso el primero, por lo que hay que aprender de los errores y felicitar al PSOE". Eso sí, Domínguez deja claro que "Pontevedra puede estar tranquila porque Ana Pastor va a a defender los intereses de la ciudad en el Congreso", junto con el socialista Guillermo Meijón. No puede decir lo mismo de Pilar Rojo, que se quedó a las puertas del Senado, donde sí entra Marica Adrio.

La parroquia de A Canicouva, por su parte, se mantiene fiel al BNG, única mesa donde ganó Carme da Silva (casi el 45% de los votos de la parroquia con menos población), por delante del PSOE.

En una lectura más reposada de los datos por mesas, llama la atención que el PP quedara relegado a tercera o incluso cuarta fuerza en una veintena de urnas, adelantado por Podemos o Ciudadanos o por ambos. La formación morada fue la segunda en mesas del Recinto Ferial, Pontevedra Leste, O Gorgullón, Torrente Ballester, Monte Porreiro o el Sagrado Corazón, mientras que el partido de Albert Rivera, con Beatriz Pino al frente de la lista pontevedresa, se alzó con el segundo puesto en el Albergue de Peregrinos o algunas mesas de O Gorgullón, entre otras.

Apoyos a Vox

Rafael Domínguez insistía ayer en culpar a Vox de parte de estas pérdidas. La formación de Santiago Abascal, con el general Antonio Budiño Carballo a la cabeza, fue la sexta formación con más votos en las elecciones del domingo. Si repitiera resultados dentro de un mes, con Manuel Torres como candidato a la Alcaldía, podría sacar un concejal. Vox no destaca en ninguna mesa de forma especial, con una media del 5,83% de todas las papeletas del municipio, pero en algunas sí logró porcentajes llamativos, de más del 8% e incluso del 9%. Fue el caso de una del colegio Salvador Moreno, otra de Campolongo, una tercera del Álvarez Limeses y dos del Sagrado Corazón. En una de estas últimas Vox rozó el 10% de los votos y fue la cuarta formación más apoyada, por detrás de PSOE, PP y Ciudadanos. Esta última formación se hizo con algo menos del 13% de las papeletas de todo el municipio, pero en algunas urnas superó el 15%, como en Álvarez Limeses, Salvador Moreno, Recinto Ferial, Torrente Ballester, Sagrado Corazón o el Gorgullón, donde rozó el 19%.

Ahora el foco está dirigido al 26 de mayo. La campaña electoral comienza oficialmente el día 10, pero nadie aguardará a esa jornada para pelear por los 81.286 electores censados en el municipio, 14.353 de ellos en el extranjero.