El PP supera en 5 puntos al PSOE en Sanxenxo pero "no podemos estar satisfechos"

"No podemos estar satisfechos con lo ocurrido", admite el popular Telmo Martín, a pesar de que en el municipio de Sanxenxo el PP ha ganado estos comicios con cinco puntos de diferencia sobre el PSOE. Obtuvo el 33,16% de los sufragios, un total de 3.390 papeletas, mientras que los socialistas lograron 2.901 votos (28,3% del total). "El resultado no es bueno, tenemos que admitirlo", indica el responsable local del Partido Popular que lamenta los resultados a nivel nacional. Sí celebra, sin embargo, la alta participación de la jornada "que como demócrata me satisface", añade.

En el ámbito local, Martín recuerda que el PP de Sanxenxo sube 6 puntos el porcentaje global de la formación y más de 8 sobre la provincia, situándose como el partido más votado en el municipio el pasado domingo.

El líder local del PP lamenta que "las cosas, cuando se dividen, van peor" por lo que tratará de evitar una dispersión del voto de centro derecha en las elecciones municipales. "Llevamos dos años trabajando duro de cara a lo que el pueblo de Sanxenxo necesita", afirma el actual alcalde, quien confía en renovar el apoyo de los sanxenxinos también en las municipales del 26 de mayo.

Ainhoa Fervenza (PSOE) expresa la satisfacción de la agrupación socialista por estos resultados que confirman "la tendencia a la izquierda" del voto popular. La "importante subida" de los apoyos logrados, también en Sanxenxo, llevan a la portavoz socialista a confiar en que la tendencia se consolidará en los próximos comicios y "de forma significativa" porque el electorado ha visto en el PSOE "una solución a sus problemas".

El BNG obtuvo en Sanxenxo 455 votos, por debajo de Vox (537), Ciudadanos (1.195) y Unidas Podemos (1.392).