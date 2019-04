Luis Rei: "Entre o 28 de abril e o 26 de maio hai todo un mundo"

El portavoz de Marea Pontevedra, Luis Rei, candidato a la Alcaldía, dijo alegrarse "de que o resultado destas eleccións xerais servise de xeito tan nítido para frear o avance da ultradereita, una ameaza certa para dereitos que tanto nos costou ir gañando", explicó. Y en cuanto "ao resultado tan pobre de En Marea non me corresponde valoralo a min, que só me debo ao partido político de obediencia exclusivamente local do que son portavoz, senón aos órganos da propia En Marea, aos que tamén lles compete tomar as decisións que entenda máis oportunas". En cualquier caso, marca distancias entre las elecciones generales y locales señala que "como candidato á alcaldía por unha forza local, eu traballo en clave local, saben que os electores tamén operan con lóxicas distintas en función do ámbito de cada proceso electoral". Citó, sin ir más lejos, el ejemplo ayer de Compromís que en Valencia sacó 172.000 votos para el Congreso y 439.000 en el parlamento autonómico. En fin, que "entre o 28 de abril e o 26 de maio hai todo un mundo, e nós confiamos en que a traxectoria, o equipo e a propia campaña nos sirvan para cumprir o obxectivo de impulsar a remuda no Concello".