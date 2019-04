A festa dos maios trasládase á explanada da Seca polas obras no Mosteiro

A Concellería de Cultura e Festexos do Concello de Poio recorda que mañá se celebrará a popular Festa dos Maios, de gran tradición neste pobo. Informa ademáis de que hai un cambio na ubicación do evento, xa que aínda que as obras da praza do Mosteiro están rematadas, os técnicos do Concello recomendan o traslado do evento a outra ubicación.

O horario se mantén ás 11:00 da mañá tal como estaba previsto e ubicación será na explanada de A Seca (a carón do CEIP Isadora Riestra).

Once maios

Participarán neste concurso un total 11 maios e concursarán 10 das estructuras xa que a cativada da Escola Infantil de Saiñas participan pero non concursan.

O Concello de Poio manifesta o a súa alegría porque esta tradición se manteña viva, e do mesmo a participación, e aproveita para convidar a toda a veciñanza desta festa, e da que terá lugar pola tarde en Combarro.