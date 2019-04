Domínguez: "Son resultados preocupantes para el empleo"

Rafael Domínguez, candidato del PP a la Alcaldía, sostiene que las elecciones del pasado domingo "no se pueden entender como Ence si, Ence no", pese a que el personal de la empresa sí se implicó en contra del PSOE. No obstante, señala que la victoria socialista "deja mas cerca el cierre de la empresa y los resultados son preocupantes para el empleo en el municipio".

Por ello, asegura que reforzará, de cara al 26-M, su "estrategia de defender el empleo, extender el modelo urbano a barrios y parroquias y abrir la ría". Pero ayer ya apuntó a que el PP tiene dos enemigos políticos: Lores y Vox. Así, insistió en que el actual alcalde no logra remontar resultados en unas generales pero añade que "la fragmentación de la derecha le beneficia; votar a Vox es votar a Lores".