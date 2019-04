El Concello no se cierra a negociar el traslado de la feria ante la experiencia de Campolongo

Por el momento es una medida provisional, tanto para el sábado pasado como para el próximo, debido a la celebración de los mundiales de triatlón. Pero podría negociarse un hipotético traslado de la feria ambulante al centro urbano "si resulta beneficioso para todas las partes". Así lo admitió ayer la concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, tras la experiencia que supuso el desarrollo del mercadillo en las inmediaciones del parque de Campolongo, una nueva ubicación temporal que fue acogida satisfactoriamente tanto por vendedores como por clientes".

Gulías no cierra la puerta a negociar este y otros cambios en la feria pero se muestra cauta a la hora de dar nada por sentado. De entrada, recuerda que no todos los vendedores acudieron a la cita del pasado sábado. Sobre un total de 55 registrados, montaron sus puestos treinta, por lo que cerca de la mitad no participaron por diversas causas.

Además, hay ventajas y desventajas y una de estas últimas es el aparcamiento, que se convierte en el principal escollo para que los feriantes se planteen luchar por un traslado definitivo ante las complicaciones que supondrían la carga y descarga. En todo caso, el regreso al centro es una vieja demanda del colectivo. Los vendedores sometieron a votación la opción que se les planteó desde el gobierno local para trasladarse durante este fin de semana y el próximo a Campolongo. Aunque había división de opiniones, finalmente la gran mayoría de ellos, más del 80 por ciento, decidió probar en el centro de la ciudad.

Además, Campolongo, en el paseo situado detrás de la iglesia de San José, no es la única opción. El entorno de la Alameda o la calle Sierra fueron algunos emplazamientos que barajó en su día el colectivo y que aún defienden.

En todo caso, Gulías dejó claro que la experiencia en el centro se limitará por el momento a este traslado puntual por el mundial de triatlón. Después, una vez que se regrese a la normalidad, se entablarían negociaciones ya que este no es el único aspecto pendiente de diálogo. Además, con las elecciones municipales por el medio, la idea es aplazar cualquier posible contacto hasta que se conozca la composición de la nueva corporación.

Otro asunto en cartera es el sorteo de los numerosos puestos vacíos. Los dos mercadillos ambulantes del municipio, que se celebran los sábados en el recinto ferial de A Xunqueira y los miércoles en el barrio de Estribela, cuentan con un 40% de los puestos sin concesionario. Son más de medio centenar de vacantes sobre un total de 136 existentes entre ambas ubicaciones.

La feria de Rafael Areses solo recibe a unos 45 vendedores, que corresponden al número de plazas que están cubiertas en la actualidad. Esto supone que el 42% de los 78 de puestos totales está vacíos. Tras reordenar y agrupar estas ubicaciones en el verano de 2017 para evitar "espacios muertos" entre los vendedores, el gobierno local apuesta por sacar a concurso los 33 espacios sin uso, de los que 25 corresponden a la modalidad de "varios", otros cuatro de alimentación y cuatro más para la venta de plantas.

Este concurso también se plantea para Estribela. En este caso, sobre un total de 58 puestos, solo 34 están ocupados y el 38% (22) carecen de concesionario. En este caso se licitarán 16 de varios y seis de alimentación.

La previsión es que solo se podrá presentar una solicitud por puesto y los vendedores ya autorizados en estos dos mercadillos no podrán optar a pedir más. Las concesiones serán por un año, prorrogables hasta diez y el proceso se realizará mediante concurrencia público y con forma de sorteo para la ocupación de espacio público municipal.

Este proceso fue anunciado en repetidas ocasiones en los últimos años por el gobierno local, pero nunca llegó a salir adelante por diversas circunstancias.