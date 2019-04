Comienza mañana la temporada del salmón en el Lérez marcada por la escasez de ejemplares

La temporada de pesca de salmón arranca mañana en el río Lérez, con cambios, derivados de la escasez de ejemplares.. Así, la campaña se reduce de forma drástica y queda en solo dos meses, del 1 de mayo al 30 de junio. Además, solo se permiten cinco capturas en todo este periodo, la mitad que el pasado año.

La normativa de pesca de la Consellería de Medio Ambiente subraya que "finalizada la temporada

de salmón (en este coto) no se expedirá ningún otro tipo de permiso", ni siquiera los de pesca sin muerte que sí se autoriza en otras áreas.

Este periodo es el más corto entre los cotos gallegos, ya que en la mayor parte se mantienen los tres meses habituales, hasta el 31 de julio, salvo en los del Eo compartidos con Asturias, que la campaña concluye el 15 de julio.

La reducción del tope de capturas a cinco, la mitad que el pasado año, se produce después de una

campaña en 2018 en la que no se llegó, ni de lejos, a esa cantidad a causa del descenso de la población de salmones y, por tanto, de las capturas.

De hecho, los dos ejemplares pescados el pasado año significaron la cifra más baja desde hace dos décadas, si bien entre 1996 y 2002 este coto estuvo vedado.

Esta cifra tan baja de capturas no se registraba desde 2003 (también hubo ese año dos capturas) pero progresivamente fue aumentando la población hasta alcanzarse 16 en 2006, catorce en 2015 y 15 en 2016, cuanto el tope máximo por temporada era precisamente de quince. Ya al año siguiente, con el tope reducido a diez, apenas hubo cinco ejemplares pescados y ahora el resultado es aún peor.

El coto de Monte Porreiro tiene una longitud de unos tres kilómetros inmersos en un bello paisaje que forma parte de las Sendas do Lérez. Los pozos de Bora y de Sadornil son los favoritos por los pescadores,

tanto porque es donde más se dejan ver los salmones como donde salen más capturas. También tiene buena fama entre los aficionados el pozo de Rodabouxo, en la Presa do Manco, donde antiguamente se encontraba el Muiño do Manco, que debe su nombre al hombre que se encargaba de su funcionamiento.

La campaña para la captura del reo y la trucha comienzan, al igual que el salmón, mañana, pero en estos dos casos se extiende hasta el 31 de julio con carácter general.

En el primer caso, cada ejemplar debe medir un mínimo de 35 centímetros con un tope de dos reos

por persona y día. La talla mínima de la trucha se fija en 19 centímetros, con un máximo de seis ejemplares por pescador y jornada.