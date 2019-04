A música en galego sona na cidade

O Galegote Rock, un dos festivais máis enxebres que se celebran en Galicia, manten o seu espírito intacto, apostando por bandas e artistas do país e por unha "querenza" pola música en galego. O principal cambio, en parte obrigado polos Mundiais de tríatlon, foi o seu escenario principal.

Na súa oitava edición, o Galegote Rock ofreceu onte gran parte dos seus concertos nun espazo ata agora inédito para este tipo de eventos, o parque das Palmeiras. Precisamente este evento deportivo permite que xente de todo o mundo goce da música en galego.

A sesión vermú do Galegote Rock celebrouse en diferentes espazos do centro histórico. Arrancou ás 12.00 horas cun concerto de Marcelo Dobode no Campiño de Santa María, no que deixou ao carón a súa vertente folk e presentou o seu novo traballo discográfico, que conta cun estilo máis funk.

Ese mesmo espazo acolleu, ás 14 horas, ás seis bandas do programa Xeración Sónica, adolescentes de 12 a 16 anos que cantan en galego. A oferta matinal completouse con Pantis, ás 13 horas, na rúa Sor Lucía; e coa sesión DJ de Manuele Caamagno, que ofreceu música rock en galego ás 15 horas na Praza de Méndez Núñez.

A música chegou ás Palmeiras, a partir das cinco da tarde, coa actuación de Grilo, unha banda de rock urbano, co indie electrónico de Chicharrón ou co pop protesta de Oh! Ayatollah.

O prato forte deste Galegote Rock foi a aposta pola música heavy de Malandrómeda, que actuou ás oito da tarde. A presentación do novo disco de Terbulatina, o prato forte da xornada, tivo que aplazarse ao fallar o son tras a primeira canción.

En datas pasadas houbo obra de teatro musicalizada, Ele e Dylan: As flores solitarias, en A taberna do jazz , ao que seguiron o música rap e trap das viguesas High Paw en O Diaño e da banda indie Boyanka Kostova (22.00 horas) na Sala Karma. Tamén actuou Sr. Anido.