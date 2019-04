La SGF se despide invitando rebelarse contra "la idea fatalista de que no es posible transformar el mundo"

"Los sueños de los migrantes no son sueños ridículos, son sueños que constituyen la más importante reflexión filosófica de la actualidad: la de no aceptar este mundo. La utopía que se expresa en la mente de los migrantes no es un no lugar, es un antimundo. Nada hay en el carácter humano que haga imposible que este mundo de los anhelos no pueda existir". Monste Bragado, del Aula Castelao, recordó esas palabras del sociólogo y filósofo John Holloway al dar lectura a las conclusiones de la Semana Galega de Filosofía (SGF) e invitar a rebelarse contra la idea de que "no es posible cambiar el mundo".

La SGF despidió ayer su edición número 36, dedicada a debatir sobre la frontera y en la que han participado 15 ponentes de distintas universidades y centro de investigación europeos y estadounidenses. Pronunció la conferencia de clausura Buchraya Hamudi Bayun, exprimer ministro de la República Árabe Democrática, en el que la SGF quiso encarnar la lucha del pueblo saharaui por su territorio.

En esta sesión final también participaron José Solana Duheso, de la Universidad de Zaragoza, y la antropóloga lusa Paula Godinho.

Monste Bragado habló de resistencias, de empatía con los vencidos y de lineas liberadoras planteadas en la SGF. La primera, la denuncia una marcada, recordó "por un discurso xenófobo que desde l política justifica la acción que se realiza sobre las fronteras y que provoca muchas situaciones de injusticia".

La segunda línea pasa por la necesidad urgente de cambiar las cosas. No existe "ninguna razón para pensar que no hay alternativas a la realidad", recordó Montse Bragado al reivindicar "la rebeldía contra la idea fatalista de que no es posible transformar el mundo".

Las propuestas de acción continuaron con una tercera vía, el compromiso "para visibilizar la plutocracia que gobierna el mundo", indicó la portavoz del Aula Castelao, que al despedir la SGF manifestó la solidaridad de los congresistas "con todos los pueblos asediados por el vampiro del capital", que les chupa la sangre, la dignidad y su soberanía.