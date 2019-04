La sede del PSOE de Pontevedra, de nuevo víctima de actos vandálicos, con pintadas y cristales rotos

Nuevo ataque vandálico contra la sede del PSOE de Pontevedra. En lo que los socialistas pontevedreses califican como "escalada de actos vandálicos e intimidatorios orquestados" contra esta formación, la sede de la agrupación municipal amaneció con roturas por impacto en sus cristaleras y con una nueva pintada amenazante realizada con pintura roja: "Traidores da clase operaria". Unos actos que desde el PSOE resaltan que se produjeron a lo largo de la pasada noche, coincidiendo o después de la manifestación contra el cierre de Ence.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Pontevedra, Tino Fernández, se mostró "absolutamente consternado" ante estos hechos y aseguró que se trata de acciones "que non teñen cabida nunha democracia, intolerables, bárbaras e propias dunha ditadura". El líder de los socialistas pontevedreses exige "á empresa e ao sindicato do PP que deixen de ser irresponsables e que poñan freo a estos actos de hooliganismo antes de que acontezan cousas máis graves". "Nin sequera foron quen de condear abertamente tódalas pintadas, insultos dianas e ameazas que se efectuaron contra los membros do noso partido", destacó Fernández.

Para el socialista pontevedrés, "resulta lamentable que, en lugar de condear estes actos de intolerancia e de vandalismo, CC OO saíse en rolda de prensa afirmando que se eles fosen os autores das pintadas, terían posto cousas moito peores". "Coido que isto xa sobrepasou tódolos límites", añadió. Recordó que él mismo ya advirtió en el pasado "sobre os perigosos descursos de odio que estaban a propagar, así que agardo que estean moi satisfeitos, porque xa se deu un paso máis nesta escalada vandálica".

Tino Fernández se mostró convencido de que "a meirande parte dos traballadores de Ence rexeitan este tipo de actos, que só contan co beneplácito da empresa e dalgún sindicato". Del mismo modo, recuerda a los empleados que ayer se manifestaron por las calles de Pontevedra que los socialistas están de acuerdo con la reivindicación de la protesta: "Piden que Ence non se peche e nós pedimos exactamente o mesmo". "O PSOE foi o único partido que mantivo sempre o mesmo posicionamento en relación á factoría de Lourizán: Queremos que a pasteira se quede na nosa comarca, pero non na ría", indicó.

El candidato del PSOE volvió a incidir en que el consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares "sabe de sobra que o traslado é totalmente viable en Galicia, que é un país moderno, con boas comunicacións, autoestradas e portos conectados por ferrocarril, e que conta con condicións das que carecen Portugal e outros países de Sudamérica". Tal y como apunta, "o que non pode facer unha compañía, pero nin esa nin nengunha, é ocupar un emprazamento de xeito ilegal", por lo que entiende que "os traballadores, a quen lle deberían pedir explicacións, é á súa empresa".

El socialista vuelve a tenderle la mano a Ignacio Colmenares para que "xuntos, nunha mesa de negociación, se poida atopar unha solución para o traslado de Ence na comarca e para o mantemento da riqueza e dos postos de traballo en Pontevedra". Fernández lamenta que haya partidos políticos que "estean a empregar a situación de Ence para facer campaña e para meterlle máis gasoliña ás iras dos traballadores". "O paradóxico -matiza- é que algún candidato do PP acusaba non hai moito a Ence de roubar os terreos nos que se ubica e mesmo pensaba facer unha praia alí. E tamén algún ilustre alcalde se amosou, en tempos recentes, en contra da presenza da pasteira na ría. Xa sei que a coherencia non é algo que o PP practique demasiado, pero pensaba que, cando menos, o debate sobre a ubicación estaba xa superado".

Miembros de la Policía Científica se desplazaron esta misma mañana a la sede socialista para recoger muestras y pistas que puedan esclarecer la autoría de estos actos vandálicos.