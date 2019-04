Rueda: "En estos momentos no se puede prescindir de lo que supone la pastera"

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también participó en la manifestación junto a numerosos cargos del PP. Rueda explicó que la postura de los populares es clara, "en defensa de Ence dado que en estos momentos no hay alternativas". Reconoce que "no nos gusta el emplazamiento", pero insistió en que la alternativa es que "Ence se vaya de la comarca y muy probablemente de Galicia". Rueda asegura que Pontevedra y Galicia "no pueden asumir lo que implica eso" en puestos de trabajo y asegura que ahora mismo "no se puede prescindir de lo que Ence supone" y menos "por un cálculo meramente electoral del PSOE".

Sobre un posible cambio de postura en el allanamiento si el PP llegase al Gobierno tras las elecciones de mañana, Rueda recordó que fue un ejecutivo del PP el que "concedió la prórroga" después de la correspondiente "fiscalización" por parte de la Xunta de Galicia, por lo tanto considera que "si nada ha cambiado, nuestra postura al respecto tampoco va a cambiar".