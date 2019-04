Se cumplen dos años del naufragio del pesquero "Nuevo Marcos" sin conocerse aún la investigación oficial de Fomento

Poio no logra pasar página en la tragedia que sacudió al municipio hace hoy dos años: el naufragio del Nuevo Marcos, frente a las costas de Combarro tras colisionar el pesquero contra una batea. Y una de las razones de este desasosiego de las familias y los vecinos es que aún no se han aclarado de forma oficial las causas de un siniestro que dejó tres fallecidos.

Murieron el patrón del barco, Francisco Castiñeira Sabarís, de 37 años; y los tripulantes Jesús Ligero Abilleira y Florentino Carballa Viñas, de 56 años. Hubo otros dos supervivientes, los hijos de estos dos últimos, Carlos Carballa Rosales, 23 años y Adrián Ligero (34).

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) todavía mantiene bajo el epígrafe de "investigación en curso" lo ocurrido en aquella madrugada del 26 de abril de 2017, un retraso que provoca que la causa judicial de este caso permanezca desde entonces archivada provisionalmente.

Casos posteriores resueltos

Según el balance de actuaciones de la CIAIM, órgano vinculado al Ministerio de Fomento, en 2017 se abrieron 28 investigaciones por otros tantos accidentes en el mar, más otros dos en colaboración con entidades internacionales. De todos ellos, veinte ya cuentan con informe oficial, incluso algunos casos posteriores al del Nuevo Marcos y sin víctimas mortales. Incluso algún suceso ocurrido en 2018 también tiene la investigación cerrada, pero las causas del hundimiento del pesquero de Poio aún son una incógnita.

Al margen de la investigación técnica de Fomento, el juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra tiene abierta una causa que, por el momento está archivada de forma provisional, a la espera del informe ministerial, de modo que no hay resolución alguna.

Mientras no se conozcan las conclusiones de la CIAIM, el juzgado no podrá reabrir la causa, de modo que en su día se optó por el archivo provisional para evitar que corran los plazos de instrucción de la causa. Pero casi nadie contaba con que dos años después aquel trágico naufragio aún estuviera bajo un manto de desconocimiento.

Aquel archivo provisional de la causa fue recurrido por dos acusaciones particulares personadas en el caso, que ejercen familias de las víctimas, ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. Sin embargo, el tribunal provincial, en un auto fechado el 5 de febrero de 2018, decidió mantener este sobreseimiento provisional pero insistía en que solo a la espera de este informe de la CIAIM.

En el auto de la Audiencia se informaba de la intención de las dos acusaciones de reabrir el procedimiento, así como que se proceda a la práctica de una serie de diligencias de investigación que solicitan. Por ejemplo, pedían que se solicitaran informes de la Capitanía Marítima de Vigo relativos "a la exigencia de adopción de medidas para garantizar la seguridad de la navegación en los accesos a los puertos de Marín, Combarro, Campelo y Pontevedra, al entender que existía relación causal directa entre la falta de señalización y balizamiento de la batea y el accidente producido".

En su día, la consellería pretendía elaborar los proyectos técnicos para la instalación de la primera fase de balizas en los 20 polígonos situados en las rías de Vigo y Pontevedra, así como a los tres que hay en la de Muros-Noia.

La idea del proyecto es la de señalizar los canales de navegación y de acceso a los diferentes puertos y polígonos, para lo que se colocarían 98 señales marítimas y Portos de Galicia se destinaría 850.000 euros.

Pero al igual que no llega el resultado final de la investigación del Ministerio de Fomento, la instalación de estas señales luminosas todavía no ha comenzado, con el argumento de que no habría aún autorización expresa de Puestos del Estado, pese a que después del accidente del Nuevo Marcos se registraron más colisiones de embarcaciones con bateas instaladas dentro de las rías de la provincia.