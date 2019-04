Chistes que "alegran el despertar cada mañana"

Aunque no los aparenta, Floreano cumplirá 30 años las próximas Navidades. Y Dora ha entrenado desbrozando media parroquia. Así que ambos están en forma para disputar en Pontevedra el Mundial de Triatlón.

"Dora ya se sabe que se apunta a un bombardeo y si hace falta hacer un triatlón, pues se hace", confirmó su padre, Luis Davila, mientras que Gogue está convencido de que Floreano recurrirá al vino para doparse y le ayudarán Monchiña y también el cura.

José Ángel Rodríguez, Gogue, dibujó por primera vez a Floreano en 1989. "Al principio sentía mucha presión, no sabía si iba a encajar, pero se adapta muy bien a nuestra idiosincrasia. El mío es un humor de lo cotidiano, de taberna, conecta muy bien con nosotros".

Luis Davila, por su parte, expresó su satisfacción por el emplazamiento de la muestra. "El entorno es excelente, un lugar habitual de paso de la gente, ese paseo por A Ferrería que ahora puede ser aún más divertido".

Animó a los capitalinos y turistas a pasarse por la plaza de Ourense y echar un vistazo "no hace falta detenerse mucho, ya caminando te quedas con el chiste".

Fue la pequeña parada para el humor que reprodujeron ayer numerosos vecinos, turistas y grupos. Éstos no dudaron en hacerse numerosas fotografías con los distintos personajes de Davila y Gogue.

Entre ellas, Fernanda Montenegro, que explica a FARO que "leo a Davila todas las mañanas, me alegra el despertar de la mañana. Es casi lo primero que hago al despertarme, están muy graciosos".

¿Lo que le hace más gracia? "Todo, los dibujos de animales me encantan y los de las señoras del campo también, me fascinan, pero en general me gustan todos".

Las tiras de Floreano y O Bichero continúan una larga tradición que relaciona a FARO con la mejor ilustración de Galicia. Desde que en 1927 incorporó la primera máquina de fotograbado, ha contado con dibujantes como Castelao (que publicó en el decano "Cousas da vida"), Carlos Maside, Manuel Torres, Fernando Quesada, Álvaro Cebreiro o Javier Aguilera, lo que lo convierte, como recordó el director del decano, en el "pórtico de la ilustración en Galicia".