Carmela Silva se lanza con el inglés

No es habitual ver la presidenta de la Diputación prodigándose en inglés, pero la ocasión lo requería. La inauguración del Mundial de Triatlón de Pontevedra, que acoge a casi 4.000 deportistas procedentes de 52 países distintos, ha sido la ocasión elegida por Carmela Silva para atreverse con el idioma de Shakespeare. Silva ofreció la primera parte de su bienvenida en gallego y luego dio el salto a la lengua extranjera:



"Hello. Good afternoon. Welcome to Rías Baixas. Welcome to Pontevedra. Here, in Rías Baixas, in Pontevedra.. the sun, the rain, the food, the wine, the heritage, the culture... are wonderful. I invite you to enjoy our land. Good World Championship and be happy. Thanks" (en el vídeo en a partir de las 6.33 horas).





Las breves palabras de la presidenta calaron entre el público, que se mostró divertido ante el escueto discurso que ensalzaba las características de las Rías Baixas y que animaba a los turistas y atletas a disfrutar de su estancia en tierras gallegas probando nuestra gastronomía, nuestros vinos... ¡y siendo felices!