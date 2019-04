Os socialistas acuden as fabricas Docampo e ABCR, en Forcarei

Destacar o potencial do sector produtivo e industrial da provincia de Pontevedra e coñecer de primeira man as súas necesidades foi o obxectivo da visita que realizaron ás fábricas de Docampo e Laboratorio ABCR de Forcarei, dúas empresas líderes nos seus sectores, unha representación de candidatos ao Congreso e á corporación municipal, acompañados de David Regades, secretario xeral provincial e delegado do Goberno na Zona Franca.Na mesma participaron tamén Guillermo Meijón e Diego Cuiña, candidatos ao Congreso; Nicolás González, candidato ao Parlamento Europeo; e Verónica Pichel, candidata á alcaldía de Forcarei.