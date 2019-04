Feijóo señala a Nodosa como ejemplo del sector naval, con diez buques en cartera

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitó el astillero Nodosa, en el puerto de Marín, al que señaló como ejemplo de los logros del sector en el conjunto de la economía gallega. Un astillero, dijo Núñez Feijóo, que tienen en cartera la construcción de diez barcos y una carga de trabajo para más de dos años. "Tiene un valor especial para el gobierno gallego porque da empleo a mil personas y ese es el valor fundamental de una compañía", aseveró el presidente.

En su visita a la factoría naval, el presidente del Gobierno gallego animó al sector naval a seguir apostando por "la calidad técnica, la internacionalización y la formación", claves, apuntó, en la evolución de este motor económico.

Feijóo resaltó que el naval gallego es hoy una industria que crece en facturación, sumando en 2018 más de 500 millones de euros en pedidos y en empleo, con 12.000 trabajadores. Y se refirió a las instalaciones de Nodosa Shipyard como un ejemplo de esta industria.

"Hablamos de un astillero que lleva 40 años de actividad, como uno de los pulmones económicos y laborales de la ría de Pontevedra; y que, en este momento, da empleo a casi mil trabajadores. Pero también de un astillero del siglo XXI que supo diversificar su mercado hacia nichos como la construcción de dragas y remolcadores, así como intensificar la I+D+i en sus procesos de fabricación y diseño", explicó, haciendo hincapié en que este departamento es vital para que Nodosa pueda trabajar como lo está haciendo en ámbitos como la propulsión eléctrica o las dragas ecológicas.

Terceros países

El titular de la Xunta subrayó que el camino del sector hacia la industria 4.0 está permitiendo mostrar toda su capacidad para competir con terceros países, acercando el valor añadido del alta tecnología.

Como prueba de ello, se refirió al minicrucero de lujo de Barreras para la cadena Ritz Carlton; a las fragatas F-110; a la construcción en la ría de Vigo del buque escuela para la Armada Indonesia; a la construcción por Nodosa de la draga de casco partido más grande que se ha hecho en España; y al buque congelador más grande hasta la fecha para la flota hispano británica.

También resaltó que el naval gallego se convirtió en un proveedor de referencia para los principales parques eólicos marinos del mundo, además de ser un sector especializado en la construcción de oceanográficos y de barcos pesqueros para distintos caladeros.

500 millones

Tras una reunión con los directivos de Nodosa, el presidente de la Xunta explicó que en este 2018 el sector ha firmado 500 millones de euros en pedidos, por lo que va a cerrar el año como el mejor ejercicio económico de la década.

En 2018 -explicó Feijóo- se consiguieron firmar en Galicia 15 de los 23 contratos logrados por los astilleros españoles, lo que vuelve a suponer el mayor volumen de actividad en los astilleros gallegos de los últimos diez años, "triplicando el número de contratos del País Vasco y multiplicando por cinco los contratos firmados en Asturias", citó como ejemplos.

La cartera de pedidos de los astilleros gallegos suma 27 buques, lo que supone el 49% de los encargos de España. "Esto equivale a más de 4,2 millones de horas de trabajo en los astilleros gallegos", indicó el presidente quien recordó que en estos momentos "multiplicamos por cuatro la actividad del sector naval previa al problema tax lease en Europa; tenemos la segunda mayor cartera de pedidos de Europa, después de Holanda y en los últimos 5 años entregamos barcos por valor de 3.800 millones de euros de facturación", ofreció como datos.

Otros apuntes positivos en este ámbito, además de dar empleo a 12.000 trabajadores, son que durante 2018 "conseguimos 40.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en el sector naval en Galicia, un 20,6% más de las que teníamos en 2014. Tenemos 6.829 personas más trabajando en el naval que antes de la crisis del tax lease en 2014 y en consecuencia el paro registrado en el sector bajó un 51%", explicó Feijóo.

Navantia

Por otra parte, el presidente gallego aseguró estar "preocupado" por el retraso que sufrirá la construcción de las cinco fragatas F-110 para la Armada, encargadas por Defensa a los astilleros de Navantia en Ferrol.

La firma del Gobierno -aseguró Feijóo- no despeja sus dudas sobre el futuro de Navantia "porque me preocupa que un gobierno tardase diez meses en firmar un papel y me preocupa saber que en este momento los trabajos para empezar a cortar chapa aún se van a prolongar durante mucho tiempo, y también la información que nos están dando las empresas auxiliares de Ferrol que no van a tener trabajo ni en el 2019 ni en el 2020", explicó.

Al paro

Feijóo entiende que "mucha gente se va a ir al paro como consecuencia de que las fragatas no empezarán hasta finales del año 2021 o 2022, por lo que merecemos una explicación".

El presidente de la Xunta se pregunta "por qué en estos últimos meses no se adelantaron todos los trabajos para empezar a cortar chapa en 2019 y por qué durante diez meses lo único que hizo el gobierno fue firmar un papel ayer, diciendo que se autoriza, cuando ya estaban autorizadas en el presupuesto e 2018 que se aprobó en junio 250 millones de euros sin gastar desde hace un año".